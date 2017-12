Que a Agenda Acir não seja engavetada

Rondonópolis precisa e quer mais empenho do Governo do Estado, para solucionar questões importantes para toda sociedade! É preciso e urgente, investimentos em áreas específicas, como o Aeroporto Maestro Marinho Franco – para que a população possa ter acesso a transporte aéreo com embarque e desembarque no município que completou 64 anos de emancipação político-administrativa no domingo (10).

Também é necessário e fundamental investimentos em obras de infraestrutura e políticas que fomentem o setor empresarial da cidade. A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – Acir pontuou os principais problemas na Agenda Propositiva que foi entregue ao governador Pedro Taques na última semana.

Os associados na Acir são profundos conhecedores das principais dificuldades nos diversos setores que afetam diretamente a vida de toda comunidade. Portanto, a iniciativa da entidade representativa é digna de aplausos.

O que o povo de Rondonópolis espera, agora, é que a Agenda Propositiva da Acir ganhe espaço no programa de ações do governo estadual e que, ao menos, parte das reivindicações seja atendida. Afinal, essa não é a primeira vez que a Acir lança mão do conhecimento que tem da realidade local para elaborar um documento de propostas, sugestões e reivindicações em prol de melhorias para os diversos segmentos.

A Carta de Rondonópolis é um dos do documentos da Acir em defesa dos interesses de toda população. Ali a entidade elencou uma série de propostas para melhorar os setores geradores de oportunidades e responsáveis pelo crescimento econômico. Mas, as expectativas acabaram frustradas e empresários e trabalhadores continuam enfrentando as mesmas situações comprometedoras.

A esperança de todos agora – já meio acanhada – é que o compromisso governamental vá além do discurso e as ações sugeridas se concretizem, pelo menos parte delas. Essa é uma esperança tímida porque se confronta com o temor de que a Agenda Propositiva seja, simplesmente, entregue nas mãos de um assessor. E o assessor, num momento qualquer que queira desocupar espaço na pasta que leva e traz, deposite esse documento ao acaso, em alguma gaveta reservada, no Palácio Paiaguás. Seria lamentável e desestimulante.