Atualmente, o Natal tem sido lembrado apenas pelo seu apelo comercial, em que algumas pessoas visam o recebimento de presentes. Com isso, estão esquecendo dos verdadeiros valores que essa época representa, principalmente por significar o nascimento de Jesus Cristo.

Diante disso, a reportagem do A TRIBUNA foi até o Centro de Rondonópolis, para conversar com as pessoas e saber delas: “Quais os valores do Natal que precisam ser resgatados hoje? E, por quê?”.

Em geral, os entrevistados disseram que falta mais união entre os indivíduos. Também afirmaram que a sociedade precisa se lembrar mais sobre a importância do nascimento de Cristo. A amizade, a compreensão e os valores familiares também foram outros temas presentes nas falas.

Acompanhe abaixo a ideia repassada por cada um dos entrevistados:

Marieide Oliveira dos Santos

comerciante

“A confraternização não deve ocorrer apenas no Natal, mas sim no ano inteiro. As pessoas estão utilizando as redes sociais para se aproximarem dos que estão longe, porém se encontram ausentes das pessoas mais próximas”

Arnaldo Luiz de Sousa

pedreiro

“Acho que os valores que estão em falta são a amizade e a sinceridade. Hoje o que você vê é só violência. E devido a crise que o país está passando muitas vezes somos obrigados a atrasar o pagamento de contas por não ter condição financeira em determinado momento”

Ivonete Pinheiro da Prociuncla

gerente de loja

“Primeiro a família. Hoje todo mundo está esquecendo e a deixando em segundo plano. Devemos dar mais atenção aos valores do Natal, que é uma data de brilho, de paz e de muita luz, que não pode ser apagada. Tem que estar sempre se renovando”

Jam Heber de Oliveira Amorin

médico veterinário

“O Natal é a melhor época do ano, pois as pessoas ficam mais felizes, o espírito solidário se sobressai e é um momento de refletir o que fizemos de bom durante o ano e melhorarmos para o próximo”

Sirlene Gomes Pereira

produtora rural

“Acho que falta amor, porque o amor é o único sentimento que faz com que as pessoas se compreendam e não façam mal aos outros”

Pablo H. Rodrigues Chaves

vendedor

“Falta relembrar o nascimento de Jesus. As pessoas só querem saber de presentes. Se não fosse por Jesus, ninguém estaria aqui”