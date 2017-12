O Partido dos Trabalhadores realiza hoje (2), a partir das 14 horas, na Câmara Municipal, um encontro regional com lideranças petistas, filiados e simpatizantes dos 19 municípios que compreendem a região Sudeste de Mato Grosso. “Será um espaço de análise de conjuntura, discussão e balanço dos rumos para o próximo ano eleitoral. Estão sendo aguardados o deputado federal Ságuas Moraes e o deputado estadual Valdir Barranco. Além de outras lideranças de movimentos e sindicatos”, repassou o ex-vereador Mauro Campos, vice-presidente do diretório estadual do PT.

De acordo com Mauro Campos, o encontro regional fará uma análise da conjuntura do partido em âmbito nacional, estadual e local. “Vamos discutir os encaminhamentos para as eleições do ano que vem. É uma orientação nacional que o nosso pré-candidato a presidente da República será o Lula. A sigla não abre mão disso”, enfatizou o petista.

Além do encontro do PT que ocorre hoje, por volta das 19 horas haverá um momento solene do partido, onde o deputado estadual Valdir Barranco irá entregar honrarias à entidades e lideranças locais pelos serviços prestados às comunidades.