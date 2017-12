Faleceu na tarde de ontem (8/12), o comerciante Francisco Gimenes Cordon, mais conhecido como Chiquinho do PT. O seu corpo está sendo velado no Cemitério Municipal da Vila Aurora, onde também ocorrerá o sepultamento neste sábado, por volta das 16h30.

Aos 64 anos e natural de Mirante do Paranapanema, estado de São Paulo, Chiquinho do PT residia há mais de 30 anos em Rondonópolis. Ele deixa a esposa Irene Vieira Gimenes, filhos e netos. Há 2 anos e meio, lutava contra um câncer.

Desde 1988, quando iniciou sua militância no Partido dos Trabalhadores, vinha participando das discussões partidárias, inclusive exerceu a presidência da sigla na cidade. Sempre lutou pelos seus ideais, acreditando em um país melhor.

Nessa busca, ele atuou ativamente na vida pública e em movimentos sociais da Igreja Católica na comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, trabalhou no Ibama, Secretaria Municipal de Assistência Social, entre outros.

Também atuou na cidade como comerciante de calçados na Marechal Rondon, por mais de 25 anos. Foi professor e lecionou a disciplina de História em escolas públicas. Nas eleições de 2012, Chiquinho do PT chegou a sair como vice-prefeito na chapa de Juca Lemos.