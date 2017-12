Foi lançado na tarde de anteontem (13), na Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho, o projeto Anjos da Escola. Rondonópolis foi o primeiro município do interior a receber o projeto que pretende diminuir a evasão escolar e combater a criminalidade por meio de ações realizadas pelos órgãos que formam a rede de proteção integral.

No primeiro momento, os estudantes vão receber atendimentos de saúde nas carretas montadas com todos os equipamentos de odontologia e oftalmologia. A previsão é realizar cerca de 1.200 atendimentos odontológicos e 1.200 consultas e exames de vista.

Para enfrentar o problema da evasão escolar serão trabalhadas três áreas principais: Saúde na Escola, Paz na Escola e Mediação Escolar. As três primeiras unidade que vão receber o projeto serão as escolas estaduais Francisca Barros de Carvalho, Sebastiana R. de Souza e Professora Amélia de Oliveira.

O coordenador geral do projeto, coronel Marcos Roberto Gonçalves explicou que 50% do atendimento está reservado para os alunos das Escolas Estaduais participantes do Projeto Anjos da Escola e 50% para os alunos das demais unidades estaduais de Rondonópolis.

Os atendimentos de saúde vão acontecer do dia 14 ao dia 20 de dezembro, das 7 às 17 horas nas escolas participantes do projeto. A intenção do governo é fazer com que o projeto chegue, em 2018, a todas as cidades pólo mato-grossenses.

SAÚDE NA ESCOLA

O projeto abrange toda a esfera da evasão escolar e, por conta disso, conta com um eixo somente para tratar da saúde dos estudantes. Um dos maiores percentuais de evasão escola está nos problemas de visão e odontológico. Para atuar nesta questão, serão realizados exames oftalmológicos e odontológicos nos alunos.

A estimativa é que 15% dos estudantes tenham problemas de visão, que atrapalham os estudos.

“A Secretaria também conseguiu realizar o serviço com o custo baixíssimo ao reformar um caminhão oftalmológico que não estava sendo utilizado. Além dos exames oftalmológicos, os alunos também participar de ações para melhorar a saúde bucal e auditiva”, ressalta o cel. Marcos Roberto.

PAZ NA ESCOLA

A segurança dos estudantes e dos educadores é uma prioridade, por conta disso, o programa conta com o eixo Paz na Escola, onde os batalhões da PM adotam as escolas para intensificar as rondas, na região das unidades, bem como palestras, entre outras atividades.

MEDIAÇÃO ESCOLAR

O terceiro pilar é a Mediação Escolar, que visa resolver os principais conflitos dentro das escolas, por meio de ações educativas e preventivas, evitando que as ocorrências se tornem mais graves e precisem de intervenções jurídicas.

“Neste eixo a prioridade é identificar a responsabilidade de cada um em um possível conflito e resolvê-lo da maneira mais rápida e eficaz possível”.

O projeto conta com a parceria do Ministério Público, Poder Judiciário-MT, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Conselho Tutelar e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).