O projeto com as propostas de revisão da taxa do lixo, que era para ser votado na Câmara Municipal, na sessão ordinária do último dia 13 de dezembro, ainda está no gabinete do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), para assinatura. A informação foi repassada pelo vereador Jailton Dantas (PSDB).

“Fui informado pela diretora do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Terezinha Silva, de que o prefeito havia dito que não assinaria o projeto, pois, durante a implantação da taxa do lixo, não teria alterado nada do que foi aprovado na criação da taxa do lixo em 2013. Diante desta negativa, parece que voltamos na estaca zero das discussões e não sabemos como ficará a cobrança da taxa do lixo a partir de janeiro de 2018”, disse o vereador.

De acordo com Jailton Dantas, o projeto que prevê as alterações deveria ser aprovado neste ano pela Câmara, para as mudanças começarem a valer a partir do ano que vem. “A última sessão da Câmara foi na quarta-feira passada (20), mas uma sessão extraordinária poderá ser convocada para a aprovação do projeto. Do contrário, o prefeito poderá alterar a taxa do lixo via decreto, mas assim não irá corrigir todas as divergências da cobrança da taxa de lixo”, externou o vereador Jailton.

As alterações apresentadas para o prefeito foram resultado do debate de uma comissão formada de vereadores, representantes do Sanear, Prefeitura e entidades comerciais. “Foram várias reuniões e um debate ampliado para se chegar ao concesso sobre o que deveria ser alterado para a cobrança justa da taxa do lixo. O trabalho da comissão foi apresentado e aprovado por entidades como CDL, ACIR e Sindicato do Comércio. Agora esperamos a sensibilidade do prefeito em acolher o que foi decidido pela sociedade”, ressaltou o vereador Jailton.

Desde o mês de outubro, quando a cobrança começou, a taxa do lixo para residências com até 66,33 metros quadrados de área construída é de R$ 7,78. Foi cogitado pela comissão de que a partir de 70 metros quadrados de construção, o valor seria é R$ 8,40. “Mas esta proposta de aumentar a cobrança para as residências menores não foi aceita. Pelas alterações que estão sendo propostas estas moradias vão continuar pagando R$ 7,78”, garantiu Jailton Dantas.

Com relação ao comércio, a proposta é de redução de 30% do que é cobrado hoje para aqueles comerciantes que produzem até cem litros de lixo por dia. Para os grandes geradores de lixo será colocado o teto máximo de cobrança, que será até 3 mil metros quadrados. O imóvel com metragem superior a isso, será cobrada apenas a tabela do metro quadrado referente ao teto máximo, ou seja, sobre os 3 mil metros quadrados. Já dos grandes geradores que dão destinação aos seus resíduos, a taxa do lixo será isenta.

Em Rondonópolis, a taxa do lixo começou a ser cobrada desde o mês de outubro. Desde então, a população e comerciantes vinham reclamando de várias discrepâncias nas cobranças, o que levou a rediscussão dos valores cobrados.