O projeto com propostas de revisão da taxa do lixo será avaliado hoje (12), pelos vereadores, durante a reunião da ordem do dia, na Câmara Municipal, a partir das 13h30. A proposta é resultado do trabalho de uma comissão formada por vereadores e pessoas ligadas ao Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear). As alterações foram apresentadas ontem (11) para representantes dos setores do comércio.

Conforme havia antecipado ao jornal A TRIBUNA o presidente da Casa de Leis, Rodrigo da Zaeli (PSDB), a proposta surgiu após o debate de idéias, onde se chegou a um consenso voltado à criação de um teto máximo para a cobrança da taxa do lixo e a necessidade do recadastramento de todas as unidades consumidoras.

De acordo com o vereador Jailton Dantas (PSDB), a princípio, um estudo da comissão para alteração da tabela que define os valores para a cobrança da taxa do lixo em Rondonópolis estava declinando para aumentar a taxa das residências menores.

Desde o mês de outubro, quando a cobrança começou, a taxa do lixo para residências com até 66,33 metros quadrados de área construída é de R$ 7,78. Foi cogitado pela comissão de que a partir de 70 metros quadrados de construção, o valor seria é R$ 8,40. “Mas esta proposta de aumentar a cobrança para as residências menores não foi aceita. Pelas alterações que estão sendo propostas estas moradias vão continuar pagando R$ 7,78”, garantiu o parlamentar.

Com relação ao comércio, a proposta é de redução de 30% do que é cobrado hoje para aqueles comerciantes que produzem até cem litros de lixo por dia. Para os grandes geradores de lixo será colocado o teto máximo de cobrança, que será até 3 mil metros quadrados. O imóvel com metragem superior a isso, será cobrada apenas a tabela do metro quadrado referente ao teto máximo, ou seja, sobre os 3 mil metros quadrados. Já dos grandes geradores que dão destinação aos seus resíduos, a taxa do lixo será isenta.