O projeto com as propostas de revisão da taxa do lixo que seria avaliado ontem (12), pelos vereadores, durante a reunião da ordem do dia, não foi enviado pelo Executivo à Casa de Leis como estava previsto. Segundo o vereador Jailton Dantas (PSDB), o projeto terá que ser votado ainda este ano para que as alterações entrem em vigor a partir de janeiro de 2018.

“É um projeto que depende de duas votações na Câmara Municipal. Para as alterações terem validade é preciso votar ainda neste ano. Se chegar até a próxima quarta-feira (20), será possível votar na sessão ordinária em primeira votação e abrir uma extraordinária para votar em segunda votação”, disse o vereador.

Já o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo da Zaeli (PSDB), declarou à reportagem que o projeto poderá ser votado pelos vereadores sem mais dificuldades. “Se ele chegar aqui da forma que ficou combinado nas reuniões da comissão que definiu as alterações na cobrança da taxa do lixo, será aprovado sem dificuldades”, reiterou.

Desde o mês de outubro, quando a cobrança começou, a taxa do lixo para residências com até 66,33 metros quadrados de área construída é de R$ 7,78. Foi cogitado pela comissão de que a partir de 70 metros quadrados de construção, o valor seria é R$ 8,40. “Mas esta proposta de aumentar a cobrança para as residências menores não foi aceita. Pelas alterações que estão sendo propostas estas moradias vão continuar pagando R$ 7,78”, garantiu Jailton Dantas.

Com relação ao comércio, a proposta é de redução de 30% do que é cobrado hoje para aqueles comerciantes que produzem até cem litros de lixo por dia. Para os grandes geradores de lixo será colocado o teto máximo de cobrança, que será até 3 mil metros quadrados. O imóvel com metragem superior a isso, será cobrada apenas a tabela do metro quadrado referente ao teto máximo, ou seja, sobre os 3 mil metros quadrados. Já dos grandes geradores que dão destinação aos seus resíduos, a taxa do lixo será isenta.