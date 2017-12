A tentativa do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Joaquim , de conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição, é barrada pela Procuradoria Geral da República – PGE que deu parecer contrário ao pedido. A manifestação da PGR foi na consulta feita pelo governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que aguardava o documento para assinar ou não o ato neste sentido. O conselheiro entende que impedir a aposentadoria é condená-lo antecipadamente com base apenas em denúncias em fase de investigação.

Depois de afastado do cargo, por suposto recebimento de propina para aprovar as contas do ex-governador Silval Barbosa, Antônio Joaquim ingressou com pedido de aposentaria considerando que tem 61 anos, com 37 anos de contribuição à Previdência, sendo 35 desses de exercício no serviço público. O documento foi enviado pelo TCE ao governador Pedro Taques, no dia 19 de outubro deste ano.

O governo fez uma consulta sobre o caso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, e ainda aguarda parecer do ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Luiz Fux.

O pedido de aposentadoria de Antônio Joaquim, na avaliação da procuradora-geral Raquel Dodge, seria uma tentativa de “fugir das amarras processuais criadas pelos indícios de atividade criminosa” que envolvem o conselheiro afastado.

Raquel Dodge entende que a aposentadoria voluntária na situação de Antônio Joaquim “seria uma tentativa de modificar seu afastamento e permitir que ele mantenha relação com ex-conselheiros e interfira nas atividades do órgão, constranja servidores e acesse as dependências do tribunal a pretexto de verificar situação funcional”.

“É de se reconhecer desta forma que a pretensão do conselheiro também permitiria uma lesão gritante à tutela de boa-fé objetiva, caracterizada por admitir situação de flagrante abuso de direito”, posicionou a procuradora.

Na avaliação da procuradora, as dúvidas por parte do Estado quanto a impossibilidade de aposentadoria de Antônio Joaquim, poderiam ser sanadas com a abertura de procedimento administrativo para investigar as acusações contra o conselheiro afastado. Mesmo após as acusações, nem o Estado nem o Tribunal de Contas iniciou qualquer tipo de procedimento administrativo disciplinar contra Antônio Joaquim.

“O modelo federativo não impede o exercício independente das funções administrativas e, sobretudo, no que diz respeito a eventuais apurações de responsabilidade. Claro que se há de resguardar a harmonia entre eventuais deliberações e esta preocupação é percebida na decisão. Ocorre que a decisão do Supremo Tribunal não pode servir de motivação para a inação em sede própria”, observou Raquel Dodge no parecer.

CONTESTADA

Antônio Joaquim que foi afastado junto com outros quatro conselheiros considera o parecer da procuradora-geral Raquel Dodge uma “condenação antecipada”. A acusação contra o conselheiro afastado faz parte da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa, homologada pelo ministro Fux, que resultou na Operação Malebolge – 12ª fase da Operação Ararath, realizada pela Polícia Federal, em 14 de setembro.

O ex-conselheiro contesta o parecer de Raquel Dodge alegando que não existe qualquer impedimento legal para sua aposentadoria e avalia que não representaria prejuízo ao erário, já que contribuiu para a Previdência Social durante 37 anos de serviços prestados.

Antônio Joaquim considera que o fato de ter sido afastado do cargo de conselheiro do TCE não é fundamento seguro e sustentável para impedir o direito de aposentadoria, principalmente porque não há instalação de processo administrativo disciplinar ou sindicância contra ele.