Informação é de que o prefeito assinou nesta quinta-feira (28) um decreto instituindo situação de emergência no município

Os problemas provocados pelas fortes chuvas que têm atingido a cidade neste fim de ano e que tem causado erosões que ameaçam diversas residências levaram o prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé do Pátio (SD), a assinar nesta quinta-feira (28) um decreto instituindo situação de emergência no município. O decreto deve ser publicado no Dário Oficial do município de hoje e, a partir daí, poderá ser feita a contratação de empresas com dispensa de licitação para executarem obras emergenciais nos locais mais críticos.

A possibilidade de decretar o estado de emergência já tinha sido anunciada pelo coordenador da Defesa Civil, João Copetti Bohrer, que há alguns dias vem trabalhando na confecção de laudos para embasar o decreto. Com a publicação do mesmo, a Prefeitura poderá contratar empresas emergencialmente com dispensa de licitação, para dar mais agilidade no processo, e também poderá acessar recursos dos governos federal e estadual de forma mais rápida, para dar uma solução mais definitiva para os casos.

Os bairros que estão em situação de emergência são Oásis e Paineiras, onde erosões tomaram contas de ruas dos bairros, como nas ruas Sabiá e das Garças, danificando a estrutura de diversas residências, com seus moradores tendo que ser retirados das mesmas, e o condomínio Terra Nova, também afetado por outra grande erosão na avenida W-11, que ameaça corroer o muro do mesmo e comprometer as casas.

O vereador Fábio Cardozo, por exemplo, informou à reportagem que, preocupado com a situação do Terra Nova, esteve ontem na Coder e, ainda, falou por telefone com a Terezinha Souza, do Sanear, e com o prefeito Zé Carlos do Pátio. “A Prefeitura precisa arrumar a erosão na W-11 (lateral do Terra Nova). Vamos continuar cobrando, pois é uma emergência que compromete, inclusive a estrutura de algumas residências”, externou.

Os bairros Oásis e Paineiras já são atingidos pelas erosões provocadas pelas chuvas há vários anos, graças principalmente à falta de um sistema de drenagem de águas pluviais. Com o passar dos anos e como o problema não é resolvido de forma definitiva, os buracos se tornaram cada vez maiores e esse ano provocaram a retirada de pelo menos sete famílias de suas residências, que estavam ameaçadas de serem engolidas pela erosão.

Apesar do problema ser antigo e persistente, não há um prazo para que o mesmo seja solucionado de forma definitiva, apesar de já existirem projetos de asfaltamento e drenagem das ruas, que ainda dependem de liberação de recursos federais para o início das obras. Eles devem receber recursos de um financiamento de R$ 35 milhões junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa Avançar Cidades Pró-Transporte.

Já o condomínio Terra Nova passa por problema parecido, pois as águas da chuva provocaram uma enorme erosão paralela ao muro do mesmo, ameaçando a qualquer momento avançar sobre ele e comprometer as cerca de 80 residências construídas muito próximas dele.

Com a decretação do estado de emergência, a Prefeitura estará autorizada a contratar uma empresa para resolver ou amenizar o problema de forma emergencial, até que passe o período chuvoso e possa ser feito um serviço mais definitivo, com a obra da ponte da avenida W11, que será custeada pelo Governo do Estado e que deverá fazer a drenagem da via. Enquanto isso não acontece, moradores esperam aflitos por uma solução ainda que paliativa para o problema.