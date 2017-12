Profissionais já começaram a trabalhar na elaboração de projetos e planilhas com as especificações dos serviços a serem feitos

Com o estado de emergência já vigorando na cidade, a Prefeitura corre contra o tempo para elaborar projetos e contratar empresas para amenizar os problemas provocados pelas erosões em bairros das cidades, sem o burocrático processo licitatório. A partir da decretação da emergência, o Município pode legalmente dispensar a licitação e contratar rapidamente as ditas empresas.

De acordo com informações do secretário de Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil no Município, João Copetti Bohrer, engenheiros da Secretaria de Infraestrutura já começaram a trabalhar na elaboração dos ditos projetos e planilhas com as especificações dos serviços a serem feitos e, assim que os mesmos estiverem prontos, as empresas já poderão ser contratadas emergencialmente. “Sem esse trabalho dos engenheiros, nós não temos como contratar as empresas, mas o pessoal vai trabalhar nisso em regime de plantão e até o início da próxima semana queremos resolver essa situação”, pontuou.

Ainda de acordo com ele, os serviços nos locais afetados e em estado de emergência, que são os bairros Oásis e Paineiras, além do condomínio Terra Nova, serão apenas paliativos e com o objetivo de conter o avanço das erosões. “Devido ao período chuvoso, realmente não daria para fazer um serviço definitivo nos locais agora, mas pelo menos vamos amenizar o problema de imediato, pois há vidas correndo risco. Uma obra mais definitiva, que realmente resolva o problema por muitos anos, depende de um investimento pesado em infraestrutura, coisa que o Município sozinho não tem dinheiro para fazer”, informou Bohrer.

Ele completou afirmando que as obras devem consistir em desviar as águas das chuvas com a construção de curvas de nível e no aterramento dos grandes buracos causados pelas mesmas. “Nós vamos fazer esse trabalho para amenizar o problema e evitar novas erosões, mas essa decretação de emergência vai servir também para dar celeridade na busca de recursos para resolvermos em definitivo a situação”, disse.

Famílias desabrigadas

Um outro efeito imediato da decretação do estado de emergência pelo município é a possibilidade de a Prefeitura ajudar financeiramente as sete famílias que tiveram que abandonar suas casas no bairro Paineiras, já que as mesmas corriam o risco de serem engolidas pela enorme erosão formada no local. “O Conselho de Habitação já se reuniu para normatizar essa ajuda financeira, que vai servir para essas famílias alugarem uma casa para viverem provisoriamente, até que o Município consiga dar outra para eles morarem em definitivo”, emendou o coordenador da Defesa Civil da cidade.