O prefeito da cidade de Colniza, Esvandir Antônio Mendes (PR), foi assassinado a tiros, dentro de um carro, na tarde de ontem (15). O comandante regional da Polícia Militar no município, coronel Eduardo Henrique de Souza, informou à imprensa que os suspeitos do crime estavam em um veículo SUV de cor preta. O prefeito que é mais conhecido como Vando teria sido abordado por eles quando retornava da zona rural, junto com a primeira-dama e o secretário de Finanças do Município.

Há informações que o carro do prefeito teria sido perseguido pelos criminosos que começaram a atirar contra o veículo. Vando tentou fugir por um tempo e, mesmo ferido conseguiu chegar a um posto de combustível, na entrada da cidade, onde encostou o carro. O prefeito não resistiu. O secretário também foi atingido com um tiro na perna e outro nas costas. Ele está estável e passa por avaliação médica no hospital de Colniza.

O local do crime foi isolado e a Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec da cidade de Juína foi acionada para atender a ocorrência. Todo o contingente da Polícia Militar e Civil da região Noroeste atuam na busca dos assassinos. Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá vão se deslocar para ajudar nas investigações.

O governador Pedro Taques; o secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia; o comandante da Polícia Militar, coronel PM Marcos Cunha; e o delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Fernando Vasco; também vão ao município acompanhar os trabalhos de buscas e investigações.

OUTRO CRIME

Esse é o segundo caso de político daquela cidade, assassinado a tiros neste ano. No mês de março, o ex-vereador Elpídio da Silva Meira, de 53 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa, em Colniza. Informações da Polícia Militar é de que ele teria sido atingido por disparos quando chegava em casa. Os suspeitos não levaram nada da casa.

Aquela região é conhecida pelos conflitos agrários. No mês seguinte à morte do ex-vereador, nove trabalhadores rurais foram assassinados na Gleba Taquaruçu do Norte, no município de Colniza. Os crimes teriam sido motivados pela disputa por área de extração de areia. Segundo denúncia feita ao Ministério Público Estadual – MPE, a intenção do mandante era assustar os moradores para expulsá-los da área que pretendia ocupar, futuramente.