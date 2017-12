A Polícia Judiciária Civil (PJC) investiga a morte de um homem de 34 anos, identificado como Aldo Rogério Ribeiro dos Santos, que foi encontrado já sem vida pela moradora de uma residência no Jardim Assunção, com a cabeça presa em uma janela. O caso aconteceu na madrugada de domingo (17), e a suspeita é de que o homem ficou preso ao tentar entrar na casa para praticar um furto. Aldo, que estava sem documento de identificação quando foi encontrado, tinha várias passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) analisam as circunstâncias da morte. Imagens registradas por populares e que circulam na internet mostram o homem pendurado na janela e com as partes íntimas expostas, mas conforme informado, ele estava sem roupas no momento em que o vídeo foi registrado porque a perícia estava sendo realizada, e aos profissionais analisavam possíveis sinais de violência no corpo do indivíduo.

Vários questionamentos surgiram com relação à posição em que o corpo foi encontrado, passando a sensação de que outro agente poderia estar envolvido no ato. Contudo, a apuração inicial aponta que o homem teria utilizado um freezer para alcançar a janela e, quando forçava a sua entrada na janela, o freezer teria se deslocado fazendo com que o mesmo ficasse pendurado, sendo asfixiado em consequência. Apesar da forte hipótese, o caso continua sendo apurado e o inquérito deve ser finalizado após a emissão do laudo da perícia.