Os integrantes do PMDB aprovaram a mudança do nome do partido novamente para Movimento Democrático Brasileiro (MDB), como era chamado durante o regime militar. A decisão ocorreu ontem (19), durante a convenção extraordinária da sigla, realizada em Brasília. No evento estavam presentes vários militantes do MDB de Mato Grosso, assim como de Rondonópolis.

“Nós estamos resgatando a nossa memória histórica e retirando o último resquício da ditadura dentro do PMDB, porque esse ‘P’ foi uma determinação do regime militar para se colocar antes do ‘Movimento’. Tanto que existia MDB e Arena. O MDB virou PMDB e Arena mudou de nome para PDS porque não tinha como ficar ‘Parena’”, externou a ex-vereadora Mariuva Valentim, que esteve presente na convenção.

Ela ainda explica que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que a lei orgânica de 1971 obrigava a utilização da palavra “partido” no nome da legenda, mas em 1995 ela foi substituída pela Lei dos Partidos Políticos.

O MDB foi criado em 1966, para fazer oposição à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que dava sustentação à ditadura militar. O fim do bipartidarismo, em 1979, levou à reorganização do quadro partidário e fez o MDB virar PMDB.

A mudança do nome, às vésperas do ano eleitoral, está sendo vista como uma estratégia de repaginação da sigla, desde que o vice-presidente Michel Temer assumiu a Presidência.

Dirigentes nacionais negam que a alteração seja uma tentativa de “esconder” a sigla atrás de uma nova marca, já que a cúpula da legenda e o próprio Temer têm sido alvo de escândalos de corrupção, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato.