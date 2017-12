Lideranças do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) manifestaram apoio a uma possível candidatura a deputado estadual, em 2018, do vereador Thiago Silva, no encontro da militância do partido realizado anteontem (10), no salão da Igreja São José Operário, em Vila Operária.

Segundo o presidente estadual da sigla, deputado federal Carlos Bezerra, Thiago Silva é nascido e criado nas bases do PMDB. “O partido já fechou causa para a pré-candidatura dele a deputado estadual. Ele faz parte da história do nosso PMDB e representa o movimento estudantil. Estamos focados nesta pré-candidatura na região Sudeste”, declarou o peemedebista.

O apoio ao projeto de Thiago Silva ocorreu durante um encontro do PMDB anteontem (10), data do aniversário de Rondonópolis. O evento reuniu mais 400 pessoas. Além disso, houve a filiação de 100 novos militantes ao PMDB, inclusive do empresário do ramo de transportes Ronaldo da Rondo Netto.

Além do deputado Carlos Bezerra, estavam presentes a ex-deputada Teté Bezerra, o ex-vereador Lourisvaldo Manoel de Oliveira, os vereadores Adonias Fernandes, Cláudio da Farmácia e Thiago Silva. Lideranças mais antigas do partido foram homenageadas.

Nas eleições municipais do ano passado para a Câmara de Vereadores, Thiago Silva foi o campeão de votos. Obteve nesta disputa 3.264 votos.