A Polícia Militar em Rondonópolis assume nesta sexta-feira (1º), as ações da Operação Final de Ano Seguro, proposta pelo Governo do Estado, com atenção redobrada e reforço no policiamento. O subcomandante do 5º Batalhão da Polícia Militar – 5º BPM, major Márcio Osório da Silva, explica que começa a operação com atuação ostensiva do efetivo operacional, principalmente na região central que concentra as principais empresas comerciais da cidade e já começa a receber maior movimentação de pessoas, em função das compras para as festas de fim ano.

O major Osório antecipa que, a partir do dia 20, vai fazer o remanejamento dos militares que atuam no setor administrativo para reforçar o policiamento em todas as regiões do município. “Vamos assumir a operação e redobrar a atenção policial, principalmente nos locais de maior concentração de pessoas. A partir do dia 20, vamos adotar medidas para reforçar ainda mais o policiamento ostensivo, colocando as viaturas e todo o efetivo nas ruas. Nossa meta é garantir segurança e tranquilidade para toda a população, durante as compras e nas festividades de Natal e ano novo”, afirma.

Uma solenidade a ser realizada pela equipe da Secretaria de Estado de Segurança Pública, às 10h30 desta sexta (1º), na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, marca o lançamento oficial da Operação Final de Ano Seguro que vai se prolongar até o dia 2 de janeiro de 2018 e tem o objetivo de intensificar as ações preventivas no mês do Natal e Ano Novo, em todo o estado.

A proposta é atuar de forma integrada. A estratégia é manter policiamento ostensivo em pontos, como locais de estacionamento. Em todo estado, a operação vai contar com policiamento ostensivo a pé e motorizado.

O coronel PM Jonildo Assis – secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp – reforça que o trabalho está focado na garantia de segurança da população nesse período que registra-se maior circulação de pessoas e de dinheiro.