A série de reportagens especiais do A TRIBUNA com os pioneiros de Rondonópolis traz nesta edição a história de Agnélio Alves dos Anjos Filho, de 90 anos, que participou da construção de importantes prédios da cidade e há quase 60 anos se dedica à igreja evangélica, sendo muito conhecido neste meio. Além de ter trabalhado no garimpo e como pedreiro, ele também é pastor e, apesar da idade, continua atuando como evangelizador no município. Confira um pouco da história deste pioneiro.

Natural de Ibitiara, na Bahia, o pastor Agnélio, como é conhecido Agnélio Alves dos Anjos Filho, com 90 anos completados no último dia 19 de dezembro, veio para Rondonópolis com a família em busca de trabalho e melhor condição de vida, acompanhando o movimento migratório de nordestinos para o estado de Mato Grosso. Em companhia do pai e dos irmãos, já que a mãe acabou falecendo em seu parto, eles se instalaram inicialmente na região de Tesouro, para trabalhar no garimpo. Essa mudança aconteceu ainda na década de 30.

Da região de Tesouro, ele se mudou para Poxoréu, onde também trabalhou no garimpo. “Naquela época era tudo lá em Poxoréu. Garimpando, lembro de uma pedra de diamante que encontrei, era de seis quilates”, recorda o pioneiro. O ano exato da chegada em Rondonópolis foge da memória de Agnélio, mas o mesmo acredita que se instalou no município no início da década de 50. Dois irmãos já estavam morando na cidade nesta época, e, portanto, ele também resolveu vir para o município e deixar o garimpo.

Já em Rondonópolis, em que se lembra ter apenas a Avenida Amazonas neste período, começou a trabalhar como pedreiro. O pioneiro fez parte da construção de prédios importantes na cidade, como por exemplo do extinto Hospital Samaritano, e do prédio do Banco do Brasil, na Avenida Cuiabá.

Foi também nesse período também que conheceu a esposa, Maria Barreto, com quem se casou em 1960. A primeira residência do casal foi construída na Avenida Bandeirantes, nas proximidades do supermercado Super Mais, onde eles vivem até hoje no mesmo local. “Aqui onde hoje tem o mercado, quando nós construímos a casa, era uma plantação de arroz. Não havia rua para chegar até a Amazonas, passávamos por trilheiros”, conta o pioneiro.

Como pedreiro, ele participou da construção da Igreja Batista Rondonópolis, da Igreja Batista da Vila Operária, da Igreja Presbiteriana Renovada e da Igreja O Rei Jesus está Voltando, da qual faz parte juntamente com a esposa há mais de 20 anos.

A forte ligação com a religião começou ainda na década de 50, quando em 1958 foi batizado na Igreja Batista Rondonópolis. Neste período, começou a atuar na atividade evangelística da igreja. Após dois anos, ele iniciou o trabalho de pregação em vários pontos da cidade. A trajetória espiritual seguiu por algumas igrejas, até chegar na “O Rei Jesus está Voltando”, local em que acabou se tornando pastor. “Estive em pontos de pregação na Vila Mamed, Vila Salmen, Vila Operária, João de Barro, Pindorama, entre outros, sempre como um servo do Senhor”, recorda.

O casal teve duas filhas, Vanusa e Tatiana, e duas netas, Tainara e Tamires. Eles também possuem vários sobrinhos. Esbanjando saúde, são um exemplo para família e para os inúmeros membros de igrejas por onde passaram em vários anos de Rondonópolis.