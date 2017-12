Ela tirou férias da Associação Mato-grossense dos Municípios onde trabalha como auxiliar administrativo da Coordenação Jurídica e viajou ignorando as orientações

A jovem Juliana Cruz, 24 anos, está sendo procurada pela Polícia Federal e a Interpol. Funcionária da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, em Cuiabá, ela desapareceu durante viagem à Síria, onde teria ido se encontrar com um rapaz que conheceu pela internet, já fazem mais de 15 dias. Preocupados com o fato da jovem não retornar ao Brasil, familiares da moça registraram boletim de ocorrência na quarta-feira (29).

Amigas e colegas de trabalho da jovem moradora da capital teriam tentado evitar que ela viajasse até a Síria para, supostamente, conhecer um rapaz chamado Sheraz Re, de Damasco, capital do país árabe. Ignorando as orientações, Juliana tirou férias do trabalho como auxiliar administrativa, na AMM, e viajou.

Débora Simone – coordenadora jurídica da AMM e chefe de Juliana – relata que as colegas sabiam que a jovem conversava com rapazes pela internet e ficou interessada em conhecer o árabe. As diversas ocorrências de guerra civil no país levou as colegas de trabalho a tentarem dissuadir a jovem de ir para a Síria. Mas, ela ignorou os constantes conflitos e desconsiderou os conselhos recebidos.

Juliana Cruz está desaparecida desde o dia 14 de novembro, quando fez a última postagem no Facebook, dizendo que estava no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, prestes a embarcar para a Síria. Uma colega de trabalho relatou à Polícia Federal ter recebido mensagem de Juliana quando ela chegou naquele país, depois não teve mais notícias. A polícia ouviu uma estagiária e uma advogado do setor onde ela trabalha.

Além da meta de se encontrar com o rapaz, Juliana demonstrava interesse em conhecer outras culturas pelo mundo. No perfil do Facebook de Sheraz Re, ele aparece portando armas e com aparência de ligação com grupos bélicos extremistas.

O caso segue em sigilo para resguardar a segurança de Juliana.