Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

os comentários das executivas partidárias em todo o Estado é que politicamente o governador Pedro Taques (PSDB) está mais ávido do que nunca para disputar a reeleição em 2018. Nos últimos meses, Taques vem sendo alvo dos oposicionistas, no entanto, este é mais um resquício de que politicamente Taques está mais vivo do que nunca. Como dizia o saudoso João Batista Toledo, que conduziu esta coluna por quase 3 décadas: “Ninguém dá chute em cachorro morto”.

NA ANÁLISE

deste Colunista, este primeiro mandato de governo, Taques mostrou o que pregou na campanha eleitoral de que seria uma espécie de Xerife para moralizar Mato Grosso. Nestes últimos três anos isso foi o que ele mais fez, pois a situação da crise ainda não lhe deu a oportunidade de se apresentar como gestor. Agora, Taques deverá se empenhar para demostrar ao seu eleitorado de que os próximos quatro anos será de investimentos nas mais diversas áreas, para angariar votos visando a reeleição. No entanto, o que ainda contribui para salvar uma possível reeleição, são as obras pontuais realizadas pelo Estado na área de saúde e educação. Além disso, a política da Caravana da Transformação que percorreu diversos municípios, inclusive Rondonópolis neste ano.

MAS FALANDO

em dificuldades políticas para o governador disputar as eleições, uma delas está dentro do PSDB. Líderes do tucanato estão na briga pela busca de espaço no governo e acabando por encurralar o governador. Porém, Taques tem tido governabilidade com a ajuda de vários partidos, o que causou uma ciumeira no próprio ninho tucano.

A aposta de vários partidos políticos para enfrentar a reeleição de Pedro Taques, é a possível candidatura ao governo do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. No entanto, tal projeto é avaliado que terá sucesso apenas na baixada cuiabana, e Taques se sobressairia com mais possibilidade de votos, pois consegue aglutinar votos em todas as regiões de Mato Grosso.

ALÉM

de tudo, quem imaginou que o governador ficou com a imagem ruim perante os servidores estaduais, depois de vários embates e os atrasos nos pagamentos, pode estar completamente enganado. Prova disso, foi uma passagem, acompanhado do secretário Max (Casa Civil), na semana passada numa confraternização de servidores da Sema e da vice-governadoria em Cuiabá. O governador que acabava de chegar de Brasília, onde acompanhou a assinatura da liberação do FEX pelo presidente Michel Temer(MDB), estava eufórico com os quase 500 milhões para Mato Grosso, o que irá trazer muita tranquilidade para a sua gestão. Naquela oportunidade, o novo secretário da Sema, André Baby, o levou de mesa em mesa sendo cumprimentado e com direito à pose para fotografia. O povo esquece rápido!

POR FALAR EM FEX,

tal auxílio financeiro é a esperança da Associação Matogrossense dos Municípios (AMM), para o Governo do Estado quitar as dívidas com os municípios e deixar de receber críticas políticas da associação. No último dia 22, o presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse em entrevista coletiva que o Poder Executivo Estadual deve R$ 160 milhões às prefeituras do Estado. Do montante, R$ 131 milhões são referentes a falta de repasse para a área da saúde (R$ 100 milhões em 2017 e R$ 31 milhões em 2016). Outros R$ 21 milhões são recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB). O restante da dívida são pagamentos que não foram realizados para custeio do transporte escolar. Se Taques quer mesmo disputar a reeleição e melhorar a sua imagem, situações como esta devem ser resolvidas.

JÁ NO ÂMBITO

das pesquisas eleitorais, que sempre aparecem na proximidade das eleições, conforme foi divulgado no noticiário jornalistico, uma destas pesquisas realizadas entre 2 e 8 de dezembro, na estimulada para governo, aponta que Blairo Maggi (PP) seria o favorito ao governo do Estado e que, sem ele no páreo (pois garante que disputará sua reeleição para o Senado), a liderança passaria a ser de Taques. No entanto, com Mauro na disputa, este se tornaria uma espécie de pedra no sapato do governador. Na pesquisa, Blairo chegaria a 18%, enquanto Jayme e Taques ficariam empatados com 11%. Na estimulada sem Blairo, mas com Taques, Mendes, Procurador Mauro e Antonio Joaquim, o governador teria vantagem de 8 pontos percentuais sobre Mendes (23% a 15%). Taques apareceu na liderança em várias outras situações, com concorrentes diferentes, no entanto, o índice de rejeição que não foi divulgado, mas que se percebe pelos percentuais apresentados nos quesitos, é muito alto e pode chegar a 60%. Este percentual estaria tirando o sono de todos, em especial dos tucanos, mas o otimismo para superar a rejeição e vencer as eleições existe no ninho, pois toda a classe política vai ter que enfrentar esse descontentamento do eleitorado. Vamos aguardar o próximo ano e o aproximar das eleições.

2 – O QUE CHAMOU

a atenção deste Colunista nesta semana foi a fala no A TRIBUNA do vereador Vilmar Pimentel, o qual declarou que a composição da nova Mesa Diretora eleita para tomar posse em 2019, tem como participantes vereadores que estão no arco de aliança com a administração desde os primeiros meses da gestão de Zé do Pátio, sendo o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), eleito presidente; o vice-presidente, Roni Magnani (PP); 2º vice-presidente, Bilu da Areia (PRTB); e o 2º secretário, Hélio Pichioni (PSD). Segundo o vereador, todos são da base do prefeito e não há uma mesa de oposição. E é que o vereador pode está correto! Prova destas declarações foi a aprovação do reajuste salarial dos secretários municipais que em plena crise foi aprovado sem maiores delongas.

Mas caros leitores, não se enganem, pois esta nova composição poderá contar com o dedinho do Cacique deputado Carlos Bezerra (MDB), para tentar barrar o prefeito Zé do Pátio (SD) de apoiar a possível candidatura à reeleição do governador Pedro Taques. Talvez os reflexos desta composição não sejam de imediato, mas a longo prazo, quando se definirá as composições para a disputa estadual do ano que vem.