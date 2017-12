A torcida do Atlético Paranaense teve um domingo (3) perfeito. Com um primeiro tempo excelente, o Furacão abriu 3 a 0 (com gols no primeiro tempo de Ribamar, aos cinco minutos; Éderson, aos 17 minutos; e Sidcley, aos 33 minutos) para vencer com facilidade o Palmeiras, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, festa rubro-negra também pela queda do rival Coritiba para a Série B. Do lado palmeirense, uma atuação apática e com muitos erros na despedida da temporada.

Se o título não veio, o Palmeiras ao menos conseguiu um prêmio maior pelo vice-campeonato. O Verdão vai receber R$ 11.373.030,00. Terceiro colocado, o Santos fica com R$ 7.759.170,00, enquanto o Grêmio recebe R$ 5.633.370,00 pelo quarto lugar. O Atlético-PR leva R$ 1.381.770,00 pela 11ª posição.