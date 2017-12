Os desafios dos 64 anos

O município de Rondonópolis chega aos 64 anos de emancipação político-administrativa com os desafios próprios de uma cidade que cresce a passos largos, mas sem o devido planejamento. São demandas em saúde, trânsito, segurança, educação, infraestrutura, lazer, entre outras, a serem supridas.

Por um lado, o crescimento e desenvolvimento de Rondonópolis são motivos de orgulho para todos que aqui moram, bem como para Mato Grosso. Não podemos negar a força econômica do município em várias áreas atualmente, indo do agronegócio, a prestação de serviços, a indústria e até o comércio.

Rondonópolis parece sempre estar se reinventando em meio ao tempo e às dificuldades passadas pelo Brasil. As grandes revoluções no estado de Mato Grosso, a exemplo da agricultura mecanizada, do agronegócio, da agroindustrialização e da intermodalidade, iniciaram por Rondonópolis.

Por outro lado, os problemas são outra faceta que não podemos ignorar. E, como porta-voz da população local, sempre estamos aqui abrindo discussões para amenizar ou solucionar graves problemas ou dificuldades que surgem em Rondonópolis em função desse crescimento acentuado.

Temos em nossa saúde pública as filas para realização de cirurgias eletivas em diversas áreas, a ausência de vários procedimentos de alta complexidade, necessitando ainda recorrer a Cuiabá. A dificuldade para conseguir consultas com especialistas em várias especialidades também.

O trânsito é um dos setores mais problemáticos dentro do crescimento sem o devido preparo urbano, sem pensar a cidade para o futuro. Rondonópolis não tem uma malha viária com desenho que permita o bom fluxo de uma frota que caminha para a casa dos 200 mil veículos em breve, com vias de trânsito mais ágil.

A segurança pública, ou melhor a falta dela, assusta os moradores em meio a expressivos índices de assaltos, roubos, assassinatos e violência. Ultimamente a grande preocupação tem sido os assalto a mão armada com reféns que estão sendo realizados em muitas residências.

A infraestrutura ainda é um martírio para milhares de moradores da periferia, sem acesso a ruas pavimentadas, sem iluminação adequada, com muitos terrenos baldios onde o mato se prolifera.

Os desafios continuam na educação, onde faltam vagas em creches, escolas em alguns bairros, maior acesso a cursos técnicos e melhor estruturação do pólo educacional de ensino superior.

Da mesma forma, podemos citar vários problemas e carências nas áreas de lazer e meio ambiente a serem superados. Até hoje não temos o nosso grande parque ambiental urbano, estando na espera do Parque da Seriema.

Diante de tantos desafios, urge que todos, não apenas poder público, mas a sociedade também, cumpram o seu papel de construir uma Rondonópolis não apenas progressista, mas mais justa, mais organizada, mais planejada, mais estruturada, mais segura, melhor de se viver…