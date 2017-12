Esquema criminoso envolvendo empresas de Mato Grosso sonegou cerca de R$ 143 milhões em ICMS, nas transações interestaduais de grãos realizadas no período de 2012 a 2017. A organização foi desarticulada pela Operação Crédito Podre, deflagrada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) que prendeu 16 pessoas e conduziu coercitivamente outras 8, suspeitas de envolvimento, nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro.

Com os 143 milhões que deixou de arrecadar, no esquema que envolve 30 empresas de fachadas ou fantasmas – constituídas com o objetivo de sonegar impostos – o estado poderia investir em 753 leitos de UTI, 938 viaturas policiais, construção de 72 escolas e 1.400 casas populares.

O levantamento levou a juíza da 7ª Vara Criminal da Capital, Selma Arruda, a destacar na decisão pela prisão preventiva e condução dos supostos envolvidos, que o dinheiro sonegado pelo esquema “poderia ser utilizado para trazer mais qualidade de vida à população mato-grossense, aplicado em políticas sociais, saúde básica, segurança pública, dentre outras áreas de desenvolvimento humano”

NOTAS FRAUDADAS

Em seis anos de esquema de sonegação, a organização emitiu R$ 2,1 bilhões em notas frias que nunca tiveram os tributos recolhidos aos cofres públicos. As investigações policiais revelam que a organização atuava por meio de corretores que identificavam indústrias fora do estado que precisavam de matéria prima, como milho e algodão. Depois, identificavam o produtor rural que teria o produto para ofertar e solicitavam a emissão da nota fiscal para uma das empresas da organização criminosa.

As investigações da Polícia Judiciária Civil – PJC em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz levantaram que mais de R$ 1 bilhão em grãos saíram de Mato Grosso, sem o devido recolhimento de ICMS.

A empresa Ápice Administração e Gestão Empresarial Ltda., de Cuiabá, é apontada nas investigações como responsável de gerir e organizar o suposto esquema criminoso. Competia à empresa a função de emitir as notas fiscais frias das empresas criadoras de créditos podres para outras empresas operacionais e para o destinatário final, em outros estados.

A Ápice começou a ser investigada pela Delegacia Fazendária quando várias notas fiscais eletrônicas fraudulentas da empresa Agropecuária Itauna Ltda foram emitidas por um único IP da empresa, que também foi usado para solicitar autorização de diversas notas de outras empresas.

O empresário Wagner Fernandes Keiling – sócio da empresa Ápice – está entre os 16 investigados com mandado de prisão. Ele é considerado o líder da suposta organização criminosa. Junto com o empresário Wagner está o suspeito Rivaldo Alves da Cunha – gestor administrador da empresa Genesis Agrocomercial Ltda, responsável técnico da Agropecuária Itauna Ltda, e Edson Silva. O técnico em contabilidade Rivaldo é apontado como o autor do extenso acervo de documentos falsos para constituição das empresas de fachada, emissão de notas frias para sonegação fiscal.

São investigados como integrantes do suposto esquema também Paulo Serafim da Silva, Kamil Costa de Paula e Diego de Jesus da Conceição (Várzea Grande); Evandro Teixeira de Resende e Valdecir Marques (Cuiabá), Paulo Pereira da Silva (Barra do Garças); Jean Carlos Lara, Rogério Rocha Delminto e Rinaldo Batista Ferreira Júnior (Primavera do Leste); Neusa Lagemann de Campos (Sorriso); Cloves Conceição Silva (residente em Campo Verde, mas localizado e preso em Camburiú -SC); Paulo Henrique Alves Ferreira (Campo Verde); Marcelo Medina (Rondonópolis); e Theo Marlon Medina (Indaiatuba-SP).

O delegado da Fazendária, Sylvio do Vale Ferreira Júnior, acredita que novas empresas do esquema ainda podem ser identificadas após a operação desta quinta (7)