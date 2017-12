As obras contratadas pela Prefeitura de Rondonópolis ou suas autarquias, como o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), vem apresentando descompasso em sua execução e causando transtornos à população, principalmente aos motoristas, com os bloqueios das vias. Enquanto o recapeamento das ruas do centro da cidade caminha em ritmo acelerado, a obra de instalação do coletor de esgoto de mais de 1.500 metros, na Rua Fernando Correa da Costa, altos da Vila Aurora, segue a passos lentos.

Há mais de dois meses, motoristas e comerciantes convivem com transtornos naquele trecho da Fernando Corrêa da Costa, devido as interdições que ocorrem em razão da instalação de um coletor de esgoto para ampliação da rede do Município. Além da dificuldade de tráfego, os donos dos estabelecimentos reclamam da poeira, da falta de sinalização, organização do trânsito e da queda nas vendas.

Segundo informações do Sanear, a instalação do coletor de esgoto está sendo realizada dentro do prazo previsto de quatro meses, mas na altura da loja Havan, como o solo é de arenito, foi necessário arrumar uma máquina chamada rompedor hidráulico que está trabalhando no local. Já na região do Supermercado Big Master, onde o solo é arenoso, à medida que a rua foi sendo escavada, a lateral da vala cedeu, fazendo com que o ritmo da obra diminuísse.

Enquanto isso, as obras do asfaltamento/recapeamento de 17 quilômetros das vias da região central de Rondonópolis, que começaram no dia 4 de novembro, de forma mais intensificada pela avenida Bandeirantes, entre as ruas Rio Branco e Pedro Ferrer, seguem em ritmo acelerado, principalmente ao longo da avenida Bandeirantes. Até o final deste mês, a expectativa é que 20% estejam concluídos. No entanto, o cronograma físico financeiro das obras tem um prazo para conclusão de dois anos.

Conforme foi apurado pela reportagem, as obras de recapeamento estão em ritmo intenso devido as condições financeiras favoráveis da Prefeitura. No entanto, se houver queda na arrecadação, ou a necessidade de investimentos prioritários, este ritmo pode ser diminuído.

DEGRAUS NA PISTA

Motoristas têm reclamado de degraus que ficaram na pista, principalmente no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes e também no cruzamento da Bandeirantes com a Rio Branco. A obra de recuperação do asfalto do centro é executada pela Construtora Amil e, segundo o engenheiro Francisco Marino Fernandes, sócio da empresa, existe a possibilidade de um aditivo de contrato para o recapeamento das ruas Rio Branco e Dom Pedro II, obras que nivelariam os degraus das demais vias.

“Nestes degraus está sendo feito um paliativo para diminuir a altura. No caso da Dom Pedro II, o degrau ficou na pista pois não havia muitas alternativas a não ser o degrau ou um quebra-molas invertido, caso retirássemos a canaleta existente para preencher com material. Acredito que um quebra-molas invertido não seria uma boa situação para os motoristas. Mas é preciso ter paciência, pois até o final da obra todas as correções devidas serão feitas”, disse o engenheiro.

De acordo com o empresário, todo recapeamento que vem sendo feito apresenta padrão de cinco centímetros de espessura.

TÉCNICA DE SONDAGEM

Conforme a prefeitura, já são mais de 13 mil metros quadrados que foram completamente restaurados e receberam o novo pavimento, mais resistente e mais duradouro. Para garantir que a obra seja executada com qualidade e atenda as exigências contratuais são realizados estudos por meio da técnica de sondagem.

Com o auxílio de uma máquina, é perfurado e retirado do local uma mostra com cerca de dez centímetros de diâmetro que atesta se o pavimento está sendo aplicado com a espessura contratada pelo município que, nesse caso, é de cinco centímetros. Todo o processo é acompanhado por um engenheiro do município responsável pela fiscalização da obra.

O engenheiro Roberto Carlos Martins Junior, lidera a equipe operacional da empresa contratada para fazer os serviços e explicou que por meio dessa sondagem é verificado também o grau de compactação que está sendo realizado na obra. Roberto Carlos disse que após a aplicação do pavimento, a cada 100 metros é realizada a sondagem em pontos aleatórios da via.

Além da mostra, são feitos ensaios diários no laboratório para identificar o teor de betume, equivalência de areia e ainda a densidade do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), tipo de asfalto que está sendo aplicado na obra.

Após concluir toda a extensão da Avenida Bandeirantes, o trabalho vai continuar pelas ruas Arnaldo Estevão, José Barriga, Fernando Corrêa e avenidas Frei Servácio, Dom Wunibaldo, Ponce de Arruda, Tiradentes, Rui Barbosa, Marechal Dutra, Cuiabá, Amazonas e Marechal Rondon.