Apesar de oficialmente inaugurada pelo Governo de Mato Grosso e Prefeitura de Rondonópolis durante a Caravana da Transformação, realizada recentemente em Rondonópolis, o prolongamento da Rua Rio Branco ainda não está concluído. Devido a falta de acabamento, o trânsito naquela região segue uma verdadeira confusão, já que os motoristas transitam parte no trecho duplicado e parte utilizando a contramão no trecho já existente. Em determinados momentos, é possível ver veículos trafegando na contramão nas pistas sentido bairro e também sentido Centro.

Na parte baixa da Rua, em que existia uma grande erosão, a instalação de bueiros celulares ainda está sendo finalizada. Já no trecho final, logo após o bairro Padre Lothar, o asfaltamento até o bairro Mathias Neves não foi concluído, apesar do descerramento da placa de inauguração.

A obra de duplicação da Rua Rio Branco é uma necessidade antiga daquela região, que cresce de forma rápida. Somente nos últimos anos, novos bairros foram instalados naquela área e o número de moradores cresceu de forma ampla.

Ainda na região, existem residenciais do programa “Minha Casa Minha Vida” e também particulares para serem entregues, o que deve aumentar ainda mais o fluxo de veículos na Rua Rio Branco, principal ligação com o Centro da cidade. A Rua é opção viária para os moradores dos bairros João Morais, Mathias Neves, Vila Rica, Padre Lothar e outros.

A pavimentação de quatro quilômetros da duplicação é executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), por meio da empresa Macro Construtura Ltda, contratada para realizar a duplicação. O convênio da obra da Rua Rio Branco seria encerrado em 30 de junho, mas um acordo com Ministério das Cidades foi firmado e o convênio prorrogado até dezembro deste ano.