O risco continua!

Gerou muita polêmica a reportagem do Jornal A TRIBUNA apontando a colocação de faixas publicitárias nas vias públicas da cidade para divulgar a Caravana da Transformação, uma ação do Governo do Estado que ocorre entre os dias 3 e 17 deste mês em Rondonópolis. O Estado alega que teve a autorização da Prefeitura para afixação das faixas, mas cabe aqui fazer uma série de ponderações.

Dentro das leis municipais, temos de pontuar, inicialmente, a existência do Código de Posturas do Município, que veda a colocação de anúncios em arborização e posteamento público. Contudo, a Prefeitura de Rondonópolis alega ter amparo legal para autorização e permissão dessa prática quando se tratar de anúncios de caráter institucional, assim como agora.

Independente das divergências de entendimento, é bom destacar que, ainda que a Prefeitura possa autorizar, os riscos para a população com a afixação de faixas publicitárias de um lado ao outro das vias públicas continuam ocorrendo. Temos de lembrar que, somente em Rondonópolis, vários acidentes envolvendo faixas publicitárias em vias públicas aconteceram.

O bom senso evidencia que a fixação desse tipo de anúncio nas vias públicas é desnecessária e, além de tudo, promove a poluição visual e coloca em risco a segurança dos cidadãos. Não podemos esquecer que estamos em época de chuvas e que algum vento mais forte ou temporal pode fazer arrebentar as cordas de fixação dessas faixas.

Então, a questão aqui não se trata de esquecer de retirar as faixas após o evento, mas da fragilidade e risco que esse tipo de propaganda pode causar a qualquer tempo. Nesse contexto, o município de Rondonópolis conta ainda com um expressivo número de motociclistas que podem estar com a vida em risco com o uso desse expediente.

Ademais, para quem viaja muito, é visível que essas faixas sobre as ruas não fazem parte do cenário dos grandes centros urbanos, apenas em pequenas cidades. Assim convém dizer que, diferente de outras cidades em que a Caravana da Transformação esteve até agora, Rondonópolis não é mais uma corrutela.

Como não se trata de um caso de emergência, de alerta geral a população ou de uma catástrofe iminente, deve-se manter a boa ordem e o bom senso nas vias públicas da cidade. Quem dera nossas autoridades entendessem de uma vez por todas que esse tipo de propaganda se tornou desnecessária e incabível para uma cidade do porte de Rondonópolis, hoje com mais de 220 mil habitantes…