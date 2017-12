O povão é quem elege os dirigentes do País

A política e os políticos somente mudarão de cara quando se exigir do eleitor, pelo menos, o ensino fundamental completo. Enquanto isso não ocorrer, a classe com menos educação formal continuará a escolher seus dirigentes.

Em 2016 foi constatado pelo TSE que 4,7% dos eleitores são analfabetos, 28,5% não completaram o ensino fundamental e 30% não tem ensino médio completo. Somando-se esses porcentuais que corresponde a mais de 50% do eleitorado brasileiro, esse subscritor conclui que nessas eleições de 2018, mesmo com as novas mudanças na lei eleitoral serão eleitos aqueles candidatos que tiverem mais tempo no rádio e na televisão. É certo que essa classe mais humilde da população brasileira, em oposição às classes média e alta, tem vontade de ver as coisas melhorarem para suas famílias, mas infelizmente sem estudo e sem acesso às atividades mais nobres do capitalismo, padecem nas mãos dos governantes.

Contra a barriga vazia e a vontade de comer, em nada valerá as orientações e os clamores para que o povão vote certo e vote nos novos políticos. Esses programas mal planejados com acúmulos de benefícios, como disse o Banco Mundial, permitem que os beneficiários deles continuem a votar no mesmo político: é melhor deixar como está porque assim a barriga não ronca, do que votar no novo que ninguém conhece quem é, diria essa maioria de eleitores.

Hoje essa soberania popular exercida através do voto e estendida a todos os brasileiros considerados “intelectualmente maduros” não resulta na escolha de bons representantes. Somente uma mudança radical no artigo 14, § 2º, da Carta Maior (Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: …§ 1º. O alistamento eleitoral e o voto são:), é que poderá haver o início dessa mudança na vida nacional.

Enquanto não se mudar a Lei Maior, a outra parte da população (eleitores conscientes) que é obrigada a votar, deve denunciar as falcatruas que certamente haverão nessas eleições vindouras. Fazer também de todas as formas o tête-à-tête para direcionar na escolha do melhor político. Mas cientes de que não serão eles quem decidirão os novos destinos do país.

(*) Saulo Moraes é advogado militante em Rondonópolis, e jornalista por formação acadêmica.