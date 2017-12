O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou nesta terça-feira (12) critérios mais rígidos para definir morte encefálica. A mudança nos procedimentos tem impacto no processo de doação e transplante de órgãos, que só pode ser iniciado depois do consentimento da família e da confirmação da morte cerebral do paciente a partir da realização de vários exames. Mais detalhes na edição desta quarta-feira (13) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil