Em noite de gala, sexta-feira passada (08.12), foram empossados 6 novos membros na Academia Rondonopolitana de Letras – ARL; a solenidade foi realizada no auditório da OAB-MT, Subseção de Rondonópolis; com essas posses, a ARL passa a contar em seus quadros com 16 acadêmicos.

A Academia Rondonopolitana de Letras foi fundada em 19.11.2013, no auditório do Jornal A TRIBUNA, por 12 membros, sendo os mesmos eleitos para as 12 cadeiras existentes; até a posse, contou apenas com 11, face ao desligamento do eleito para a Cadeira 12, por não haver tomado posse. Com a morte do titular da Cadeira nº 9 – Gilson Lustosa de Lira, foi reduzida a apenas 10 acadêmicos.

Seu atual presidente, historiador Ailon do Carmo, abriu novas inscrições, sendo eleitos mais 6 acadêmicos, perfazendo o número de 16, na seguinte ordem:

Cadeira 1 – Ailon do Carmo – poeta, historiador e articulista; Cadeira 2 – Pedro Pereira Campos – escritor jurídico e articulista; Cadeira 3 – Ivonete Lopes – escritora jurídica; Cadeira 4 – Clotildes Fagundes – escritora jurídica; Cadeira 5 – Paulo Isaac – historiador e articulista; Cadeira 6 – Hermélio Silva – contista e romancista; Cadeira 7 – Jerry Mill, escritor didático e articulista; Cadeira 8 – Jakson Aguirre, romancista e poeta; Cadeira 9 – George Ribeiro – poeta e teatrólogo; Cadeira 10 – Wilse Arena – historiadora e articulista; Cadeira 11 – Cidinha Carvalho – romancista; Cadeira 12 – Jorge Manoel – jornalista, romancista e poeta; Cadeira 13 – Olavo Pio – articulista, cronista e colunista; Cadeira 14 – Isaías Dias Pereira – poeta e contista; Cadeira 15 – Márcio Martins – contista, teatrólogo e autor científico; Cadeira 16 – Marcelo Brito Silva – poeta e articulista.

Além dos 6 novos acadêmicos, foram eleitos também 4 novos patronos, relativos às cadeiras números 13, 14, 15 e 16:

Cadeira 13 – Arlinda Pessoa Morbeck – poetisa, cronista e articulista; Cadeira 14 – Rubens de Mendonça – historiador e poeta; Cadeira 15 – Edith Pereira Barbosa – teatróloga; Cadeira 16 – Fernando de Almeida – poeta e contista.

“O grande desafio da nossa administração será a formação da nossa biblioteca, e conseguir um lugar adequado para a instalação provisória da nossa Academia de Letras; esperamos encontrar sensibilidade por parte de nossas autoridades públicas, para a realização deste nosso anseio”, declarou o atual presidente da ARL, historiador Ailon do Carmo.