Erosões no Jardim das Paineiras começaram a derrubar casas e uma pessoa levada pela enxurrada foi salva por populares

As erosões no bairro Jardim das Paineiras, região Salmen, que vêm causando grande preocupação aos moradores desde o início das chuvas, começaram a provocar prejuízos materiais e também feridos. Na tarde de ontem (26), parte da estrutura de uma casa em construção na Rua Sabiá desceu barranco abaixo, mesma rua em que outras residências também estão em risco por causa das erosões. Na Rua das Garças, na mesma região, a erosão também está bem próxima das residências.

Na chuva da tarde da última sexta-feira (22), um jovem acabou caindo em um dos buracos e foi levado pela forte enxurrada. O rapaz conseguiu se agarrar a raiz de uma árvore metros abaixo do ponto da queda, sendo salvo por populares em seguida. Ele teve ferimentos nas mãos, pés e também nas costas, mas passa bem.

Em várias ruas do bairro, já não é possível trafegar com veículos e motocicletas, estando alguns moradores impossibilitados de sair de suas residências. Muitas das casas ameaçadas, como as da Rua Sabiá, são novas e financiadas, estando os moradores ainda pagando pelas residências. Diante da proporção que as erosões tomaram, colocando em risco a integridades dos moradores e com a continuidade das chuvas, a Defesa Civil prepara a documentação para que o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, declare situação de emergência no município.

Algumas famílias que viviam em barracos há alguns anos no bairro, que estavam sob risco de desabamento, foram retiradas do local pela Defesa Civil do município. Ao todo, 10 pessoas foram abrigadas na Escola Municipal Gisélio da Nóbrega, que fica na Vila Mamed. No local, eles estão recebendo alimentação e assistência do município, que ainda estuda qual o atendimento definitivo que será prestado, já que no grupo há idosos que não possuem condições de alugar uma casa.