Mudando a paisagem

Nossa Rondonópolis é uma cidade quente e de clima seco, com muito sol, praticamente o ano todo. Apesar da necessidade óbvia, nossas autoridades públicas nunca se despertaram para promover uma arborização mais intensa, com mais árvores nativas nos canteiros centrais, com mais praças e parques.

Em época de plena estiagem, como agosto e setembro, em algumas ruas é como se estivéssemos em um deserto literalmente, diante da arborização precária ou inexistente. Mesmo com a falta de interesse dos nossos gestores, temos visto o despertar de iniciativas em prol de uma maior conscientização ambiental na nossa cidade.

Nesta semana, por exemplo, tivemos a bela ação do empresário e paisagista Cláudio Ferreira em promover a arborização de grande trecho do canteiro central da Avenida Bandeirantes com ipês nativos, que certamente daqui a alguns anos embelezarão e criarão uma grande sombra verde em uma das principais vias do nosso município.

Ações como essa são muito importantes no sentido de despertar outras pessoas a fazerem o mesmo na sua casa, na sua escola, na sua empresa e no seu bairro, ajudando a criar mais espaços verdes e a cultura do paisagismo em Rondonópolis. O poder público municipal até hoje não percebeu que é preciso fazer um paisagismo sustentável, com árvores e plantas nativas.

Pena que, além disso, tem muita mente pequena que ainda faz questão de destruir o pouco verde urbano que temos. Prova disso é que, mal foi plantada neste domingo, uma das árvores de ipê já havia sido destruída na Avenida Bandeirantes por algum vândalo.

De qualquer forma, ficamos felizes em saber que existem rondonopolitanos que não ficam esperando apenas o poder público, mas fazem acontecer, a exemplo do que vimos na Avenida Bandeirantes. Agora é dever de todos os cidadãos cuidar ou contribuir para preservar essas árvores que foram plantadas agora, assim como outros espaços verdes.

A criação de uma Rondonópolis mais sustentável depende também de uma mudança de mentalidade da nossa gente. Vamos todos fazer nossa parte para mudar para melhor a cara, a paisagem, da nossa cidade!