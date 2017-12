A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (11), as datas e horários das semifinais da Copa de Seleções Estaduais Sub-20. O confronto do selecionado de Mato Grosso contra o Rio de Janeiro será nesta quarta-feira (13), às 17h, no Estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ). Mais informações na edição desta terça-feira (12) do Jornal A TRIBUNA.