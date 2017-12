A contrato temporário feito pelo Governo do Estado com a Organização Social Instituto Gerir, para gestão do Hospital Regional de Rondonópolis, é alvo de investigação por parte do Ministério Público Estadual – MPE. O promotor Wagner Antônio Camilo – da 2ª Promotoria de Justiça Cível da cidade – instaurou inquérito civil para apurar supostas irregularidades no procedimento.

Na portaria, o promotor Wagner Camilo diz que o MPE foi informado que a Secretaria de Estado de Saúde fez a contratação sem nenhum processo licitatório. O contrato foi feito com a argumentação de que o hospital estava numa situação emergencial.

O promotor destaca que “a regra geral para a administração pública é a de realização de licitação para contratação”. Wagner Camilo reforça que “mesmo nas hipóteses de dispensa legal da licitação, deve se promover um procedimento público, impessoal e objetivo, a fim de se impedir eventual direcionamento ou privilégio na contratação pública”. Caso contrário, pode se ferir os princípios constitucionais da administração pública.

Devido ao fato da contratação ter sido feita com dispensa do procedimento licitatório, o promotor Wagner Camilo considera “oportuno e conveniente verificar se ocorreram irregularidades na contratação emergencial”.

O promotor instaurou o inquérito e citou que as investigações podem levar o MPE a propor uma ação civil pública ou de responsabilidade por improbidade administrativa. Mas, caso não seja encontrada irregularidade, as investigações podem ser arquivadas, depois da homologação do Conselho Superior do Ministério Público.

O representante do MPE nomeou a agente administrativa do município, Nívia Rondon Barbosa, para secretariar os trabalhos.

CONTRATO TEMPORÁRIO

A OS Instituto Gerir, com sede em Goiânia (GO), assumiu a gestão do Hospital Regional de Rondonópolis no dia 2 de outubro. O contrato emergencial com o Governo do Estado é no valor de R$ 4,6 milhões, pelo prazo de 6 meses. A Gerir substituiu a OS São Camilo que não aceitou a proposta de prorrogação do contrato.

A secretária executiva da Secretaria de Estado de Saúde -SES, Fátima Ticianel, argumentou na época, que o critério adotado para escolha da Gerir foi “a experiência que a empresa tem com hospitais com o mesmo perfil”.

Ela comemorou o fato de ter conseguido a parceria em tempo recorde e com os mesmos valores que eram pagos à São Camilo. A gestora acrescentou naquele momento, que a lei não permite alteração de valores, por se tratar de contrato emergencial.