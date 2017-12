Governo do Estado promoveu a inauguração do prolongamento da Rua Rio Branco no início deste mês sem o mesmo estar pronto

Um grupo de moradores da região do bairro Vila Rica promete, para a manhã de hoje (28), um protesto contra o Governo do Estado de Mato Grosso, que promoveu a inauguração do prolongamento da Rua Rio Branco no início deste mês sem o mesmo estar pronto. A entrega da obra foi realizada durante a realização da Caravana da Transformação, com a presença do governador Pedro Taques (PSDB) e diversas autoridades.

Inconformados com a inauguração com pompas, mesmo diante da Avenida que apresenta ainda diversas pendências, os moradores prometem cobrir com um pano preto a placa que foi colocada no local pelo estado. “Não está certo inaugurar uma obra que não está pronta e que apresenta até risco para os motoristas que passam pelo local. Vamos cobrir a placa para mostrar repúdio pela festa que foi feita sem a obra estar finalizada”, conta o líder comunitário César Augusto Gomes de Andrade.

O Jornal A TRIBUNA já noticiava na semana passada que a obra ainda apresentava diversos pontos a serem solucionados, como é o caso do asfaltamento em sua parte final, no acesso ao bairro Mathias Neves, que ainda não está pronto. Outra questão ainda a ser solucionada é a canalização da água que passa por baixo da pista, com a instalação de bueiros celulares. A empresa que realiza as obras do prolongamento está no local atuando na parte baixa da Rio Branco, ponto que necessita dos bueiros, mas o trabalho ainda não foi finalizado.

A OBRA

A pavimentação de quatro quilômetros da duplicação da Rua Rio Branco é executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), por meio da empresa Macro Construtura Ltda. O convênio da obra seria encerrado em 30 de junho, mas um acordo com Ministério das Cidades foi firmado e o convênio prorrogado até dezembro deste ano.

Uma necessidade antiga daquela região, que cresce de forma rápida e ganhou novos residenciais nos últimos anos, a Rio Branco é praticamente a única opção viária para moradores de pelo menos quatro bairros terem acesso ao Centro. Além disso, muitos motoristas também utilizam a via para seguir rumo a BR-163/364.

Como ainda há várias pendências, e o prazo final de entrega seria este mês, ao que tudo indica a obra não será finalizada dentro do prazo. A Sinfra ainda não se manifestou sobre essa situação.