Um dos grandes gargalos na infraestrutura do município é a falta de um número maior de pontes e ligações entre os diversos bairros e regiões do município. O problema ainda é agravado pela precariedade das pontes já construídas, muitas delas antigas e que não oferecem condições de acessibilidade para cadeirantes e idosos, entre outros problemas.

Um caso bem típico é o da ponte sobre o Córrego Arareau localizada ao final da avenida Brasil e que dá acesso ao bairro Jardim Primavera e região, onde há um intenso fluxo de veículos e pedestres. A ponte possui passarelas muito estreitas, tornando difícil o tráfego de pedestres e cadeirantes. Para piorar a situação, um dos lados da passarela está fechada por uma moita de bambus e tem um enorme buraco em uma das suas cabeceiras, onde há uma canaleta construída para escorrer a água da chuva.

Segundo moradores da região, devido ao fato de não ser sinalizada, a dita canaleta já provocou inúmeros acidentes, inclusive um recente em que uma motociclista grávida perdeu o bebê após perder o controle do seu veículo na valeta e colidir contra o muro de proteção da ponte.

Uma das pessoas que utiliza sempre das passarelas é o motorista aposentado José Arnubi, de 65 anos, morador do bairro Jardim Primavera, para quem a canaleta deveria ser subterrânea, para evitar os acidentes que ocorrem no local. “Deveriam fazer isso, dar um jeito de passar essa água por baixo da terra, cuidar do meio-fio, que tiraram para fazer um conserto no asfalto e não fizeram ele de volta. A situação está feia aqui e precisamos do poder público, que existe para isso”, afirmou.

Outro caso que chama a atenção é da ponte da avenida Marechal Dutra, na região da Vila Cardoso, que até tem uma boa passarela em um dos seus lados, mas que, mesmo assim não tem o meio-fio rebaixado, para facilitar o acesso e facilitar a vida de idosos e cadeirantes.

Outro lado

Procurada pela nossa reportagem, a Prefeitura respondeu, por meio de sua assessoria de comunicação, que já foi iniciado um trabalho para levantar as condições de todas as pontes existentes no perímetro urbano do município, que receberão reparos e adequações em breve, assim que esse levantamento for concluído, sem, no entanto, fornecer um prazo para que isso seja feito.

Com relação à construção de novas pontes, a reportagem foi informada pela assessoria de comunicação da Prefeitura que a única obra de ponte prevista é a da avenida W11, no bairro Sagrada Família, que será executada e custeada pelo Governo do Estado. Essa obra já estaria licitada e dependeria apenas do licenciamento ambiental para ser iniciada.