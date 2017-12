As famílias que tiveram suas residências afetadas pela enorme erosão que tomou conta de ruas do bairro Jardim das Paineiras vão ser retirados em definitivo do local e deverão receber novas moradias do poder público. Ao todo, sete famílias foram retiradas de suas casas e estão alojados provisoriamente em uma escola municipal da região.

“Essas famílias tiveram suas casas afetadas e provavelmente vamos ter que demolir o que sobrou delas. Essas famílias vão ficar alojadas por alguns dias na escola e, depois, vão receber uma ajuda em dinheiro, o aluguel social, para poderem providenciar uma casa alugada até receberem outra da Prefeitura”, informou o coordenador da Defesa Civil, João Copetti Bohrer.

Ainda de acordo com ele, a maioria das casas em questão é construção precária de madeira e teve suas estruturas danificadas pela erosão que se formou no bairro devido às fortes chuvas. “O problema é recorrente e essas famílias não ficarão mais seguras neste local”, completou Bohrer.