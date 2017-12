O curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT de Rondonópolis, que faz parte do Programa Mais Médicos, pode ser interrompido, a partir de março de 2018, pelo menos para os 28 alunos da primeira turma que começou a graduação em 2014 e no próximo ano ingressam no internato que é a vivência prática nas unidades de saúde. Isso porque falta professor para acompanhá-los como preceptores* médicos. Os estudantes se consideram negligenciados pela UFMT de Cuiabá e lutam para conseguir solução de caráter emergencial e a longo prazo.

Além de preceptores médicos, os acadêmicos reclamam da falta de estrutura do curso que ainda não conta com prédio e está abrigado dentro do Instituto de Ciências Exatas e Naturais.

O presidente do Centro Acadêmico de Medicina, João Paulo Pazeta Marra Silva, conta que o prédio começou a ser construído em 2013 e a previsão era pela conclusão e entrega da obra até o final de 2014. Mas, até agora não foi concluída, está parada, apesar da verba ter sido liberada para a UFMT. “Só falta o acabamento. Eu não entendo porque essa obra não fica pronta”, questiona.

João Paulo defende que é necessário criar a Faculdade de Medicina ou Faculdade de Ciências da Saúde. O universitário que veio da cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, com o sonho de se tornar médico no prazo de seis anos, lembra que a reitora Myrian Serra prometeu, durante a campanha para o cargo, criar a Faculdade de Ciências da Saúde que deve reunir os cursos de medicina, psicologia e enfermagem. O que ainda não aconteceu.

O interesse do líder estudantil e todos os alunos do curso, é conseguir solucionar as dificuldades estruturais do curso no diálogo com a reitoria de Cuiabá. Mas, segundo João Paulo, a proposta esbarra na dificuldade de manter contato. “Nossa linha de comunicação com a reitoria de Cuiabá é péssima”, avalia. Já a pró-reitora Analy Polizel e o diretor do Icen, Rosevaldo de Oliveira, contrapõe o representante da turma, vem apoiando a luta dos estudantes.

QUADRO DOCENTE

Fabrício Gonçalves Teixeira Silva – aluno do 4º ano e vice-presidente do Centro Acadêmico – conta que quando o curso de medicina foi criado ficou pactuado que o Ministério da Educação – MEC abriria 80 vagas para professores. O curso começou com 40 vagas e até agora permanece com o mesmo quadro docente. Ele explica que foram liberadas 46 vagas naquele momento. Mas seis ficaram em aberto.

A luta dos universitários agora é para que o governo federal ofereça pelo menos mais 30 vagas para a contratação dos preceptores médicos que vão acompanhar os alunos do quinto ano no internato que deve começar em março de 2018.

João Paulo alerta que, mesmo que o MEC ofereça as vagas agora, o procedimento necessário para fazer a seleção e contratação dos professores deve se estender até o mês de agosto. Portanto, é necessário adotar uma medida emergencial para solucionar o problema e assegurar que o internato comece no mês de março, sem interrupção do curso.

CONVÊNIOS

Depois de realizar uma série de pesquisas para identificar modelos emergenciais adotados em outras faculdades de medicina do país, João Paulo e Fabrício se reuniram com o prefeito Zé Carlos do Pátio, na tarde de anteontem (30) em busca de um convênio que disponibilize os médicos que já atuam nas unidades de saúde do município para serem preceptores. A ideia é de contratação com bolsas. A promessa do chefe do Executivo é a de tentar encontrar alternativa numa discussão ampliada com a comissão de professores do curso e técnicos da Secretaria de Saúde.

Antes disso, os acadêmicos se reuniram com os senadores Wellington Fagundes (PR) e José Medeiros (Podemos) para solicitar apoio na resolução dos problemas do curso.

Além do convênio com a prefeitura, João Paulo informa que a solução imediata pode vir também de convênio com o Governo do Estado e iniciativa do MEC ou da reitoria da UFMT.

João Paulo questiona ainda a iniciativa da reitoria da UFMT de transferir para Cuiabá os processos seletivos para os professores. Ele avalia que isso dificulta a participação dos interessados, já que os profissionais têm compromisso com o atendimento tanto nas unidades de saúde quanto nos consultórios e a ida até a capital para fazer o seletivo comprometeria pelo menos um dia de trabalho.

COM A REITORA

A reitora da UFMT em Cuiabá, recebeu alunos, professores e coordenadores do curso de medicina de Rondonópolis para ouvir todas as exposições sobre as questões do curso, na segunda-feira (27). O diálogo resultou na formação de um grupo de trabalhado para buscar alternativas diante da restrição orçamentária que impede a abertura de novas vagas para docentes.

No encontro com cerca de 80 alunos, a reitora defendeu a união de esforços para resolver os problemas do curso. “Vai ser necessário um grande esforço com os nossos parlamentes em âmbito estadual e federal para que consigamos mais vagas docentes e também a questão dos preceptores”, reforça.

O diretor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais – Icen, professor Rosevaldo de Oliveira, também pediu a união da comunidade acadêmica para que a realização do internato possa ser oferecida na rede pública de Rondonópolis. Ele defendeu o diálogo com a prefeitura e as bancadas de parlamentares estaduais e federais. A pró-reitora do Campus de Rondonópolis, professora Analy Polizel, considera que “a questão dos preceptores é mais urgente para ser trabalhada”.

CURSO DE QUALIDADE

As dificuldades com a falta de preceptores e de estrutura do curso de medicina na UFMT de Rondonópolis não afeta a qualidade do ensino. Esta é a avaliação dos líderes estudantis João Paulo e Fabrício Gonçalves, que destacam o empenho e a dedicação dos professores e o apoio de médicos e voluntários que se desdobram para ajudar a todos e promover um ensino de qualidade. “Nosso curso é de qualidade”, sustenta João Paulo.

*PRECEPTOR

É o profissional de nível superior, responsável pela integração teoria-prática num campo de estágio e/ou residência. Ensina, supervisiona, orienta e conduz o aluno na prática da futura profissão.