O vereador Elton Mazette (PSC) apresentou ontem (13), ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), uma indicação sugerindo que a sobra do duodécimo deste ano da Câmara Municipal seja destinada à construção da sede da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), em Rondonópolis. “A Prefeitura já autorizou desmembrar parte da área do antigo aeroporto para a construção da sede da Unemat, fazendo a parte dela para a ampliação do ensino superior em Rondonópolis e região. Diante disso, avaliei que a Câmara Municipal também deve contribuir com a expansão do ensino na cidade. Por isso, indiquei ao prefeito para que a sobra que a Casa de Leis irá devolver seja aplicada na construção do prédio da Unemat, sendo assim, o Legislativo também estará contribuindo”, argumenta o vereador.

De acordo com Mazette, mesmo antes de ser prefeito, mas no exercício do mandato de deputado estadual, Zé do Pátio vem lutando pela instalação da Unemat em Rondonópolis. “O prefeito sabe das necessidades da Unemat e da importância que ela representa para Rondonópolis e região. Sendo assim, vem se mantendo a favor de investir a sobra do duodécimo na construção da universidade”, externou o vereador.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo da Zaeli (PSDB), a previsão é que o Legislativo devolva R$ 2 milhões para os cofres da Prefeitura. “Estamos trabalhando para que a economia chegue a este patamar. Para isso, ao longo do ano, foram reduzidos valores de contratos sem prejuízos à prestação de serviços. Também promovemos gastos mais conscientes das diárias e horas extras dos servidores. Desde o começo da gestão da atual mesa diretora, estamos procurando medidas de economia do dinheiro público e gastando aquilo que realmente é necessário”, explicou.