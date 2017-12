Até a próxima sexta-feira (15) estão abertas as matrículas para os alunos que já estudam nas escolas da rede municipal ensino. Para novos alunos, as matrículas abrem a partir da próxima segunda-feira (18) e seguem até o dia 22 de dezembro. Mais informações na edição desta quarta-feira (13) do Jornal A TRIBUNA.