TÚNEL DO TEMPO

Está aí mais um desafio para os palpiteiros aqui do “Túnel do Tempo”. Quem seria esse garotinho com esta cabeleira só. Será que ela ainda existe? Este também faz parte do time da velha guarda. Além disso, como sendo um homem direito, semana passada deu uma de delegado numa caça aos bandidos na região da Vila Aurora. Uma dica valiosa, ele já foi soldado mesmo do ex-prefeito Percival Muniz. Quem for capaz de desvendar o ministério pode entrar em contato com a assessoria do Matraca na redação do A TRIBUNA ou enviar o palpite pelo e-mail: redacao@atribunamt.com.br. Continua valendo, para ser sorteada entre os acertadores, a cobiçada peixada patrocinada pelo Rico.

AMIGO SECRETO

E a tradição do amigo secreto continua, apesar de muitos alegarem que está difícil até o dinheiro para comprar o botijão de gás, existe muita gente reinando com o dinheiro público e não perde um amigo secreto. Outro dia numa revelação destas, um ricão de Mato Grosso começou a brincadeira fazendo o seguinte suspense: “Meu amigo secreto bateu o recorde com mais de cem processos em Mato Grosso e agora faz charme com uma linda pulseira no tornozelo”. Foi fácil, fácil para os participantes matarem a charada. Num acham? Ha, ha, ha, ha…

PIADA – Pão de Queijo Afrodisíaco

Falaram para o português que pão de queijo era afrodisíaco, então ele foi na padaria e pediu 50 pães de queijo. O vendedor surpreso com o pedido disse:

– Mas, senhor… metade vai endurecer!

O português disse:

– Me dá 100 então!

PARA-CHOQUE DE FIM DE ANO

E me mandaram mais essa de para-choque de caminhão: “Um falso amigo é um inimigo secreto.” Ah, ah, ah, ah…

CHURRASCO NA CÂMARA

Natal também lembra muita comida, mas quando o Matracoso lembra que é tudo com uva-passas, já pensa em pular para aquele churras de fim de ano. E isso foi o que os nossos vereadores fizeram, ao elegeram o vereador Cláudio da Farmácia (PMDB), como o próximo presidente da Casa de Leis, para o ainda distante biênio 2019/2020. Dizem por ai que o “confinamento” dos vereadores em uma propriedade rural em Fátima de São Lourenço, no último final de semana foi só na base de churrasco com direito a selfs e tudo mais debaixo do bambuzal. Na verdade, fizeram foi churrasquinho do prefeitão Zé do Pátio, que vai ter que se virar nos trinta no próximo ano. Cruiz credo! Jesuiiiis, tenha pena do José!