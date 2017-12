Mais uma promessa?

O município de Rondonópolis é carente de projetos de urbanismo que venham trazer uma aparência mais organizada e bonita aos diversos logradouros públicos e espaços urbanos. Não é por menos que os rondonopolitanos comumente fazem comparações a nosso desfavor com relação a inúmeras outras cidades mato-grossenses, paranaenses, paulistas e catarinenses.

Em meio a isso, algo interessante começou a ser pensado pelo poder público para a região da Vila Goulart em termos de urbanismo. Tivemos recentemente a abertura da ponte Aroldo Marmo sobre o Rio Vermelho, da nova avenida Beira Rio (ainda inconclusa) e, agora, o prefeito Zé Carlos do Pátio anunciou o projeto para duplicação e dotação de infraestrutura da Avenida Poguba.

A ideia da gestão atual é modernizar a Avenida Poguba entre a nova Avenida Beira Rio e a Rua Francisco Goulart, até próximo a ponte da Marechal Rondon, margeando o futuro Parque da Seriema. A via seria então totalmente duplicada, receberia nova iluminação, pista de caminhada e ciclovia.

Realmente é uma ideia muito interessante e vem deixar essa região de Rondonópolis muito bonita, com avenidas duplicadas, iluminação moderna, com espaços para a atividade física e que tende a se firmar como a “bola da vez” no cenário local, caso o projeto do Parque da Seriema seja concretizado. Vale lembrar que existem recursos em caixa para implantar esse primeiro grande parque urbano do município.

Tomara que o prefeito Zé Carlos do Pátio possa verdadeiramente levar a cabo esse projeto para a Avenida Poguba, que não fique apenas na promessa. Para isso, é preciso determinação, foco e prioridade por parte da gestão municipal em torno dessa ideia. Segundo informado, o projeto da Poguba está estimado em R$ 7 milhões, estando em análise pela Caixa Econômica Federal.

Perto de completar 64 anos e com mais de 220 mil habitantes, Rondonópolis necessita ser encarada como cidade grande, com visão futurística e ousadia. Caso contrário, vai continuar sendo vista eternamente como “patinho feio” pela maiaria dos seus moradores. Além do mais, estamos cansados de ideias mirabolantes que só criam expectativas e não saem do lugar!