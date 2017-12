A construção da unidade do Ganho Tempo em Rondonópolis, anunciada pelo Governo do Estado, virou alvo de ação judicial e já conta com uma liminar determinando a continuidade da obra, antes mesmo de começar. O Gabinete de Comunicação Social do Palácio Paiaguás – GCS noticiou ontem (8) pela manhã que “a Procuradoria-Geral do Estado – PGE conseguiu liminar para dar continuidade às obras do Ganha Tempo”. Enquanto que a agenda do governador Pedro Taques na cidade, anuncia o lançamento da obra na manhã deste sábado (9).

O espaço escolhido para abrigar a unidade do Ganha Tempo na cidade é na área da antiga estação rodoviária – quadra entre as avenidas Bandeirantes e Rui Barbosa com as ruas Fernando Correa da Costa e João Pessoa, no centro da cidade. Mas, até agora, não aconteceu nenhuma ação no local, no sentido de dar início à obra da unidade que deve beneficiar a população com mais agilidade numa série de serviços.

O GCS do Paiaguás noticiou que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado – TJ-MT, desembargador Rui Ramos Ribeiro, concedeu liminar pedida pela PGE que, suspende a decisão da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que impedia a continuidade das obras de implantação de sete unidades do Ganha Tempo nas cidades de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.

A notícia oficial diz ainda que as obras são executadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – Setas, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa por 15 anos.

SUSPENSÃO JUDICIAL

O juiz Roberto Teixeira Seror, da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, determinou a suspensão imediata do contrato firmado pelo Governo de Mato Grosso e o Consórcio Rio Verde Ganha Tempo. Assinada no dia 21 de novembro, a liminar foi publicada na edição do Diário de Justiça que circulou no dia 24.

A ação foi movida pela empresa Shopping do Cidadão – Serviços e Informática S/A que perdeu a licitação. A empresa alega que o Consórcio Rio Verde não possui qualidade técnica para vencer o processo e, que isso colocaria em risco a finalidade do certame.

Na ação, a empresa diz ter havido várias irregularidades ao longo do andamento do processo. Na decisão, o juiz considera que há indícios de vício no mesmo.

Esta é a segunda vez que o processo foi suspenso. A primeira suspensão aconteceu no mês de fevereiro deste ano, atendendo a pedido também da justiça. Naquela época a suspensão foi solicitada por duas empresas que questionavam a habilidade de outros dois concorrentes. A reclamação é de que não haviam cumprido as exigências do edital da licitação.