O Juizado Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis e a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis farão mais uma edição do Natal Solidário neste ano. O objetivo é levar um pouco de alegria às crianças da cidade com a doação de brinquedos e doces. O evento será realizado no dia 18 e 19 de dezembro de 2017.

As doações poderão ser feitas até o dia 11 de dezembro, das 8h às 18h, no Fórum de Rondonópolis, localizado na Rua Rio Branco, 2.299 – Jardim Guanabara, ou por meio do telefone (66) 3410.6100 – Ramal 6208 (Juvam).

Foram escolhidas duas creches para receber os presentes, a UMEI – Natália Máximo Lima, localizada no bairro Jardim Morumbi, com um quadro de 160 crianças de 0 a 3 anos e também a Creche Rubens Alves de Souza, com 235 crianças de 4 a 5 anos de idade, localizada no bairro Nossa Senhora do Amparo.

“Ter um coração generoso talvez não seja tão difícil, agora sair das palavras e partir para ação é, e isso é o que o Juvam tem feito”, ressaltou Simone da Silva Felix, diretora da creche Natália Máximo Lima ao explicar que está muito feliz com a inciativa tomada pelo Juvam.

São parceiros da ação solidária: Órgãos Ambientais, Polícia Ambiental, SEMMA e SEMA, Ministério Público, Ongs, Cartórios Extrajudiciais e empresas do ramo de brinquedos e doces, servidores, Ordem dos Advogados do Brasil, Unimed e outros.