A agente do Preposto da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em Rondonópolis – Jucemat, Carla Regina Fries, recebeu a orientação para comunicar a todos os empresários e profissionais da contabilidade internos e de escritórios, que a Junta fará recesso no período entre Natal e Final de Ano.

“Recebemos o comunicado oficial de que, inclusive, o sistema ficará fora do ar, entre os dias 22 de dezembro de 2017 e 02 de janeiro de 2018. O recesso já é tradicional, mas reforçamos o alerta para que os contabilistas e empresários que precisam de documentação antes do fechamento do ano, que providenciem o encaminhamento até a próxima quarta-feira, dia 20”, recomenda Carla Regina.

A Jucemat informou também no comunicado oficial, que durante este período de recesso, os prazos de processos serão interrompidos, sem prejuízos aos contribuintes. “Recomendamos aos contribuintes que necessitam de documentação, que cumpram os prazos legais e respeitem o período de recesso, já que as certidões também não serão emitidas durante o recesso”, diz Carla Regina.

O preposto da Jucemat da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis- ACIR, funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h.