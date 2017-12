Governo do Rio deve pagar hoje salários atrasados de setembro – 10h01′

O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou que vai depositar hoje (7) os salários atrasados de setembro para servidores ativos, inativos e pensionistas. O total a ser depositado é de R$ 249,9 milhões, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda.

Em 17 de novembro, o governo havia pago os salários de 132 mil servidores que recebem salário líquido de até R$ 2.826. Nos pagamentos programados para hoje, o governo planeja quitar os salários de quem recebe até R$ 4.428 de salário líquido.

A secretaria informou que os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. Depois do pagamento de hoje, ainda faltará depositar os salários de 25 mil servidores. Os novos depósitos serão anunciados pelo governo de acordo com o resultado da arrecadação fiscal.

Até o momento, foram pagos integralmente os vencimentos de 438.070 vínculos, que totalizam R$ 1,504 bilhão. A parte ainda em dívida soma um total de R$ 103,6 milhões.

Fonte: Agência Brasil