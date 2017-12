O gerente de supermercado Jaime Cavalcante de Oliveira, está cobrando da Prefeitura de Rondonópolis e empreiteira responsável pelas obras de recapeamento das ruas e avenidas do centro da cidade, um melhor planejamento das interdições necessárias para a condução das obras, inclusive com trabalhos noturnos e aos finais de semana. “Na manhã de hoje [ontem] e na segunda-feira (11), a interdição realizada no trecho da avenida Rui Barbosa, entre as ruas Dom Pedro II e Fernando Corrêa da Costa, prejudicou muito o movimento do supermercado que gerencio e também de outros comerciantes. Segunda e terça-feira são dias de promoção de hortifrutis onde comercializamos mais de 200 toneladas de produtos. Devido estas interdições a movimentação caiu em cerca de 10%”, disse Jaime Cavalcante.

Segundo o gerente, a empresa que conduz a obra e a Prefeitura deveriam planejar melhor as interdições que estão ocorrendo continuadamente no centro da cidade. “Esta interdição da Rui Barbosa, no trecho entre a Dom Pedro II e Fernando Corrêa, além de fechar a nossa entrada principal pela av. Rui Barbosa, prejudicou o fluxo de veículos na entrada do supermercado pela av. Bandeirantes, porque os motoristas encontrando a rua Arnaldo Estevão também interditada, para acessar a av. Bandeirantes teriam que pegar vias depois de atravessar a Fernando Correa, e acabavam desistindo de retornar, ou até mesmo sem saber para onde ir com tanto engarrafamento e trancamento das vias sem qualquer sinalização ou orientação”, ressaltou o gerente.

Recentemente essa mesma obra foi realizada na quadra do Atacadão, no entanto foi montada uma estratégia que em nada prejudicou o acesso ao supermercado, o que não ocorreu agora em relação ao supermercado SuperMais.

OUTRO LADO

A obra de asfaltamento do centro é executada pela Construtora Amil, e segundo o engenheiro Francisco Marino Fernandes, sócio da empresa, as interdições realizadas até agora foram necessárias para a condução das obras que andam em ritmo acelerado. “Esse supermercado tem entrada e saída para duas avenidas principais e só uma foi interditada. As interdições são necessárias para o andamento das obras. Os comerciantes precisam ter uma pouco de paciência, pois a melhoria da malha viária é para todos. Estamos fazendo o possível para dar andamento nas obras sem causar muitos transtornos”, cobra o engenheiro.