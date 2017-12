Os garotos do Grêmio que compareceram ao Independência até surpreenderam o Atlético Mineiro, mas viram os mandantes vencerem por 4 a 3 de virada, neste domingo (3), no Independência, em Belo Horizonte (MG). O resultado faz o Galo precisar que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana para confirmar uma vaga a Libertadores do ano que vem.

No primeiro tempo, Jean Pyerre abriu o placar aos 33. Três minutos depois, Elias empatou. Aos 44, Jean Pyerre tocou para Pepê, que colocou os mineiros em vantagem. Os mandantes não desistiram e deixaram tudo igual, com Otero, aos 48. A etapa final seguiu eletrizante. Os dois times seguiram no ataque. Batista anotou o terceiro dos gaúchos aos 15. Só que Fred igualou aos 20. O duelo ainda teve mais emoção. Aos 37, Gustavo Blanco foi expulso por entrada em Pepê. E, para completar, houve uma queda de luz, que parou o confronto por 11 minutos. Aos 53, Otero voltou a mostrar seu talento nas cobranças de faltas e garantir os três pontos.

O Galo, agora, está de férias. Enquanto isso, Grêmio concentra as atenções no Mundial de Clubes. No dia 12, enfrenta o vencedor de Pachuca, do México, e Wydad Casablanca, pelas semifinais.