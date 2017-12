Fato registrado em vídeo vem se espalhando de forma expressiva nas redes sociais na internet e gerando críticas

Uma gafe cometida neste fim de semana pelo governador de Mato Grosso, Pedro Taques, durante uma entrevista coletiva na Caravana da Transformação, evento do Governo do Estado que ocorre em Rondonópolis, vem repercutindo de forma negativa. A gafe foi registrada em um vídeo que está “viralizando” na internet.

Conforme registrado na gravação, Pedro Taques chama o secretário de Estado de Comunicação, Kleber Lima, e o instrui para alguém fazer-lhe uma pergunta, no caso, se ele conhece alguma obra do ex-governador Silval Barbosa em Rondonópolis.

Na sequência, assim como combinado, um jornalista do site Hipernoticias, segundo informações de propriedade de Kleber Lima, faz a pergunta instruída pelo governador: “Nas suas viagens na Caravana, o senhor tem encontrado obra do ex-governador Silval e se o senhor vai terminá-las ou não?”.

Insinuando não saber de nada, o vídeo mostra o governador dizer ao público presente que não vai responder sobre o assunto, pois é preciso “superar o passado e construir um novo futuro”. Mas, ainda assim, alfineta no final: “Aqui em Rondonópolis eu não vi nenhuma obra!”.

O fato registrado em vídeo vem se espalhando de forma expressiva nas redes sociais na internet e gerando, de um lado, críticas à postura do governador do Estado e, por outro lado, risos diante da gafe que acabou sendo captada pelos microfones de TV que estavam na mesa das autoridades.

O vídeo também vem circulando na imprensa de Cuiabá, onde alguns veículos já noticiaram a estranheza do fato do governador ditar as perguntas a serem feitas a ele. Da mesma forma, o fato também gera uma enxurrada de comentários negativos de vários cidadãos.

Até a tarde de ontem, o Gabinete de Comunicação do Governo do Estado de Mato Grosso não havia se posicionado a respeito da gafe cometida pelo governador e registrada em vídeo, com áudio, por alguma emissora de TV que cobria a coletiva de imprensa em Rondonópolis.