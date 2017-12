Foi em clima de fim de festa que Atlético Goianiense e Fluminense se enfrentaram na última rodada do Brasileirão neste domingo (3), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). Embora os times tenham se apresentado de forma lenta, a má marcação permitiu chances de gol a ambos. No primeiro tempo, Wendel abriu o placar para o Tricolor Carioca aos 17 minutos, Diego Rosa empatou, aos 21 minutos.

Pode ser pouco para a grandeza do Fluminense, porém, o ponto somado neste domingo permitiu ao time de Abel Braga conquistar vaga na Sul-Americana de 2018. Com 47 pontos, o time ficou em 14º lugar. Na última posição da zona de classificação da competição.

O Atlético Goianiense foi rebaixado há duas rodadas. Ficou em 20º lugar, com 36 pontos. Mas não perdeu nas últimas cinco partidas.