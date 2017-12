O roteiro da 38ª rodada do Brasileirão mexeu – e muito – com as emoções dos rubro-negros no Barradão, em Salvador (BA). Com reação no fim e gol de pênalti de Diego aos 50 minutos do 2º tempo, o Flamengo fez 2 a 1 no Vitória, neste domingo (3), garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores e colocou, por poucos segundos, o adversário na segunda divisão. O drama, porém, virou euforia após gol da Chape no apagar da luzes, que rebaixou o Coritiba e salvou o Leão. (Gols – Vitória: Carlos Eduardo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Flamengo: no segundo tempo com Rafael Vaz, aos 29 minutos, e Diego aos 50 minutos).

Mais tranquilo pelo objetivo conquistado no Brasileirão, o Flamengo começa nesta quarta-feira (6) a luta pelo título da Sul-Americana. O primeiro jogo é às 20h45, em Buenos Aires, contra o Independiente. A partida decisiva é no dia 13 de dezembro, no Maracanã.