A fiscalização eletrônica no semáforo do cruzamento da Rua Dom Pedro II com avenida Bandeirantes está sem funcionar devido as obras de recapeamento das vias do centro da cidade. A desativação do sistema eletrônico naquele cruzamento foi confirmado ontem (8), pelo secretário de Transporte e Trânsito Rodrigo Metello.

No local, a pintura da faixa de pedestre ficou comprometida. Sem fiscalização de solo, os motoristas ficam confusos sem saber que distância se manter sem correr risco de ser multado pelo sistema.

“Os veículos que transitam pela avenida Bandeirantes não correm o risco de serem multados caso excederem o espaço onde estavam demarcadas as faixas de pedestres, pois com fresagem e remoção da camada asfáltica da pista, os sensores foram retirados. Agora a empresa responsável pelo serviço de fiscalização eletrônica está aguardando a finalização das obras de recapeamento para reativar o serviço naquele cruzamento e em outros que sofrerem alterações com as obras. Este serviço custa caro, sendo preciso deslocamento de técnicos de São Paulo. A empresa prefere acionar a manutenção para um serviço de maior precisão, assim que as obras se encerrarem”, explicou o secretário.

Com as obras de recapeamento, não só o sistema de fiscalização eletrônica sofreu danos, mas também as pinturas da sinalização de solo. “Assim que as obras terminarem, as equipes da própria Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) vão refazer a sinalização”, assegura o secretário.

As obras de recapeamento da Prefeitura de Rondonópolis terão um investimento de R$ 10,8 milhões de recursos do município para o asfaltamento/recapeamento de 17 quilômetros das vias da região central da cidade. Será utilizado o asfalto do tipo CBUQ, ou seja, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente que dura no mínimo 10 anos. As obras estão em ritmo acelerado.